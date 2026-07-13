lunes 13 de julio de 2026
13 de julio de 2026 - 14:02

La Provincia sube un 15% la inversión en el SAE y los programas destinados a la niñez

El incremento en el Servicio Alimentario Escolar (SAE) comenzará a regir a partir de agosto, acumulando durante 2026 casi un 50%.

Por Agencia DIB
El ministro de Desarrollo de la Comunidad, Andrés Larroque.
El ministro de Desarrollo de la Comunidad, Andrés Larroque.

El Gobierno de la Provincia de Buenos Aires anunció un nuevo aumento del 15% en el Servicio Alimentario Escolar (SAE) y los programas Unidades de Desarrollo Infantil (UDI) y Centros Juveniles. Fue en el marco de una conferencia de prensa celebrada este lunes por los ministros de Gobierno, Carlos Bianco, y de Desarrollo de la Comunidad, Andrés Larroque.

Más noticias
Tornquist lanzó el concurso “Una Bandera para Sierra”.

Sierra de la Ventana: lanzan concurso para crear la bandera de la localidad
La Cámara de Diputados bonaerense sesionando. 

Avanzan en la Legislatura los beneficios impositivos para la "Patagonia bonaerense"

"Este aumento del 15% en el Servicio Alimentario Escolar es un esfuerzo inmenso para fortalecer una política troncal de nuestra gestión que alcanza a más de 2,5 millones de estudiantes”, dijo Larroque, e hizo referencia a la necesidad de acompañar a las familias bonaerenses en ese momento tan difícil.

El incremento en el SAE comenzará a regir a partir de agosto, acumulando durante 2026 un 49,58%, por encima de la inflación interanual registrada entre mayo de 2025 y mayo de 2026 (33,2%). De esta forma, aumentará la inversión mensual de $54.000 millones a $70.400 millones, lo que representa un incremento de $16.400 millones por mes y un monto anual de $588.850 millones para garantizar desayuno, almuerzo y merienda a estudiantes bonaerenses.

Además, se anunció que desde septiembre también se aplicará un 15% de aumento para las UDI y los Centros Juveniles: ambos programas acumularán un incremento del 43,75% durante 2026.

Las UDI son espacios de cuidado, atención alimentaria y acompañamiento destinados a niñas y niños de 45 días a 14 años. Allí la inversión anual pasará de $54.377 millones a $56.412 millones. Asimismo, en los Centros Juveniles -destinados a jóvenes de 14 a 29 años- se elevará de $10.282 millones a $10.857 millones.

“Desde que asumimos, triplicamos la cantidad de chicos que almuerzan en los colegios gracias a un despliegue histórico de infraestructura, con más de 400 comedores construidos o refaccionados, y equipamiento distribuido en los 135 distritos”, remarcó Larroque, y agregó: “Mientras el Gobierno nacional le quita recursos a los sectores que más lo necesitan, en la Provincia respondemos con un Estado presente que ayuda a palear el ajuste del modelo de Javier Milei”.

Fuente: Agencia DIB

Temas
Ver más

Sierra de la Ventana: lanzan concurso para crear la bandera de la localidad

Avanzan en la Legislatura los beneficios impositivos para la "Patagonia bonaerense"

Coronel Rosales: 34 años de prisión por haber violado reiteradamente a su hija menor de edad

Un sector de los docentes bonaerenses va a un paro de 48 horas

Se despide la ola polar y llega el "veranito de julio", con lluvias en la provincia

Un remís chocó contra un camión frigorífico en la Ruta 88: murió el chofer y una deportista está grave

TDAH: una condición del neurodesarrollo que afecta a uno de cada 25 niños

Crece la población que se asume "clase baja" y que cree que el salario pierde con la inflación

Tras un fin de semana con pocas reservas, la Provincia lanzó "promos" para las vacaciones

Madariaga: el brote de triquinosis afecta a más de 100 personas y denunciaron a una carnicería

Tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
Mar del plata, un destino siempre codiciado.

Tras un fin de semana con pocas reservas, la Provincia lanzó "promos" para las vacaciones

Las Más Leídas

Te Puede Interesar

Tornquist lanzó el concurso “Una Bandera para Sierra”.

Sierra de la Ventana: lanzan concurso para crear la bandera de la localidad

Por  Agencia DIB