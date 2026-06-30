La Provincia impulsa una reforma integral de la salud para paliar la crisis

El ministro de Salud de la provincia de Buenos Aires, Nicolás Kreplak , presentó el proyecto para crear el Sistema Integrado de Salud de la Provincia de Buenos Aires (SIPBA), una iniciativa que busca articular los sectores público, privado y de la seguridad social para garantizar un acceso más equitativo, mejorar la calidad de la atención y fortalecer el rol del Estado.

Pruebas Aprender 2025: los estudiantes lograron en Lengua su mejor resultado en una década

En un escenario marcado por el desfinanciamiento del sistema sanitario nacional, la reducción de prestaciones, la desregulación del precio de los medicamentos y la pérdida de cobertura de miles de personas, el Gobierno de la Provincia de Buenos Aires presentó, ante la Legislatura Bonaerense , un proyecto de reforma destinado a reorganizar el sistema de salud bonaerense.

En ese contexto, Kreplak anunció la creación del SIPBA , una herramienta que busca ordenar la atención sanitaria mediante la integración y coordinación de los distintos actores del sistema: el sector público, los prestadores privados y las entidades financiadoras de la salud. Se trata de darle un marco jurídico a un sistema de salud de enorme magnitud pero también de gran fragmentación.

Esta iniciativa persigue ordenar el sistema mediante un esquema de planificación conjunta, coordinación de políticas públicas y mejor utilización de los recursos disponibles. Además, fortalece el rol del Ministerio de Salud provincial como autoridad rectora, con competencias para planificar, habilitar, fiscalizar y evaluar el funcionamiento del sistema.

El proyecto alcanza e integra a:

Red Bonaerense de Atención y Cuidados en Salud , organizada en tres niveles de complejidad, que permitirá coordinar la atención de acuerdo con las necesidades sanitarias de la población y garantizar una cartera integral de prestaciones.

, organizada en tres niveles de complejidad, que permitirá coordinar la atención de acuerdo con las necesidades sanitarias de la población y garantizar una cartera integral de prestaciones. Consejo de Salud de la Provincia (COSAPO) , los Consejos Regionales de Salud y mesas permanentes de trabajo con financiadores, sindicatos, universidades y colegios profesionales para fortalecer la planificación y la gobernanza del sistema.

, los Consejos Regionales de Salud y mesas permanentes de trabajo con financiadores, sindicatos, universidades y colegios profesionales para fortalecer la planificación y la gobernanza del sistema. Registro Provincial de Financiadores de Salud , destinado a mejorar la articulación entre los distintos actores

, destinado a mejorar la articulación entre los distintos actores Instituto Universitario Provincial de Salud "Floreal Ferrara", con sede en La Plata, tiene como misión fortalecer la formación de los equipos de salud y vincular la enseñanza, la investigación y la práctica sanitaria.

"La creación del SIPBA constituye una respuesta para dotar al sistema provincial de reglas claras que permitan coordinar políticas, ordenar los flujos asistenciales y orientar los recursos según las necesidades sanitarias", sostiene el texto enviado por el Ejecutivo bonaerense.

La iniciativa también pone el foco en el fortalecimiento de la fuerza laboral del sector. En ese sentido, establece que el Ministerio de Salud deberá impulsar políticas de formación permanente y de mejora de las condiciones laborales de quienes integran el sistema sanitario.

Durante la presentación del proyecto, Nicolás Kreplak afirmó: "Aun en los momentos más complejos y difíciles, tenemos la convicción de trabajar para construir un sistema de salud con reglas claras, que mejore el acceso, la calidad de la atención y garantice plenamente el derecho a la salud".

Con esta propuesta, la Provincia busca avanzar hacia un modelo sanitario más integrado, con mayor capacidad de planificación, articulación entre los distintos subsistemas y un enfoque centrado en garantizar el derecho a la salud de toda la población.

Fuente: Agencia DIB