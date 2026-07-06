La provincia de Buenos Aires concentra un tercio de la construcción del país

La provincia de Buenos Aires concentró alrededor de un tercio de toda la superficie autorizada para construir en Argentina entre 2021 y 2025 , consolidándose como el principal distrito en materia de obra privada. Si se suma la Ciudad de Buenos Aires, ambas jurisdicciones reunieron cerca de la mitad de los 85 millones de metros cuadrados registrados durante el período.

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Según un informe de la Fundación Tejido Urbano elaborado sobre la base de estadísticas del Indec y al que accedió Agencia DIB, entre 2021 y 2025 se otorgaron 312.272 permisos de construcción por una superficie total de 84,3 millones de metros cuadrados . Tras cuatro años consecutivos de caída, en 2025 la superficie autorizada mostró una recuperación del 6% respecto de 2024, aunque todavía se ubicó por debajo de los niveles registrados al comienzo de la serie.

En territorio bonaerense, los municipios con mayor volumen de construcción fueron Escobar, Tigre, La Plata, Almirante Brown y Berazategui, todos con más de un millón de metros cuadrados autorizados durante el período analizado. También se destacan General Pueyrredón (Mar del Plata) y Bahía Blanca entre los distritos con mayor actividad constructiva fuera del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA).

Justamente el conurbano, sin contar a la Ciudad de Buenos Aires, lideró ampliamente el ranking nacional con 20,9 millones de metros cuadrados autorizados, el 24% del total nacional. Esta cifra quintuplica al segundo aglomerado, Córdoba (4,2 millones de m²). Si se agrega la CABA, con 12,4 millones de m² , el área metropolitana porteña supera los 33 millones de metros cuadrados de superficie permisada en cinco años, concentrando casi el 40% del total registrado en el país.

Bahía Blanca y Mar del Plata también aparecen entre los diez aglomerados con mayor volumen de construcción, con casi un millón y 1,4 millones de metros cuadrados, respectivamente. Pero también se destacan otros distritos del interior como Necochea con 471.885 m²; Pergamino: 395.743 m²; Junín: 387.075 m²; Mar Chiquita 307.918 m²; Lobos 265.142 m²; Balcarce 264.611 m²; Mercedes 263.253 m² y Ramallo 262.901 m².

La construcción en la mira

Al analizar la construcción en relación con la cantidad de habitantes, Escobar aparece como el municipio bonaerense con mejor desempeño y uno de los más destacados de todo el país. También sobresalen Mar Chiquita y San Andrés de Giles, que presentan elevados niveles de metros cuadrados construidos por habitante. En el AMBA, además, Tigre, General Rodríguez, San Vicente y Cañuelas muestran una relación de construcción por habitante superior al promedio metropolitano.

En el extremo opuesto, La Matanza, Merlo, José C. Paz y Florencio Varela figuran entre los municipios con menor superficie construida en relación con su población, mientras que Ensenada, Presidente Perón y Hurlingham también registran bajos niveles de actividad.

El informe advierte además que el conjunto del conurbano bonaerense registra apenas 0,35 metros cuadrados construidos por habitante por año, un valor inferior tanto al de la Ciudad de Buenos Aires (0,8 m² por habitante) como al promedio del resto de los municipios del país (0,58 m²).

Fuente: Agencia DIB