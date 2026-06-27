La Plata: reparar la municipalidad tras la protesta del MTE costará más de 40 millones de pesos

Este viernes, durante una protesta organizada por la agrupación política Movimiento Trabajadores Excluidos (MTE) , se registraron importantes destrozos en el Palacio Municipal de La Plata . La reparación de los daños, según se informó desde la intendencia, ascenderá a un total de $ 43.580.000 . Además, se comunicó que se realizó una denuncia penal contra los militantes del MTE.

La Plata: una protesta de cooperativistas terminó con detenidos y una denuncia penal del municipio

La Municipalidad de la capital bonaerense informó que los trabajos de reparación contemplan la pintura exterior de arcos y muros en la galería de acceso , así como la reposición de vidrios rotos en las ventanas de la planta baja y en las oficinas del primer piso. También se repararán los blindex de vidrios fijos con herrajes en el acceso principal , así como el blindex con paños fijos y la puerta de acceso .

En cuanto a las tareas de carpintería, se deberá reparar el manijón de bronce de la puerta principal y los portones de acceso de madera . También habrá que llevar a cabo la restitución de batientes y molduras , la reposición de vitraux en el Salón Dorado y la reparación de postigones de madera en la planta alta del edificio situado en la manzana de 11, 12, 51 y 53.

También se realizará la reparación de cielorrasos, mochetas de puertas y molduras varias .

Denuncia penal y detenidos

Por su parte, la Municipalidad platense efectuó este viernes una denuncia penal ante la fiscalía en turno del Departamento Judicial de La Plata y se presentó como particular damnificado por daño agravado al Palacio Municipal, lesiones y atentado a la autoridad, contra militantes del MTE.

La organización política “destruyó las puertas de acceso, vidrios, ventanas y vitrales del Salón Dorado y del Concejo Deliberante, además de agredir a vecinos presentes en una actividad educativa”, de acuerdo con un comunicado difundido por el Ejecutivo.

“Dicha organización política (el MTE) pretendía mantener una contratación directa de 90 millones de pesos mensuales (más de mil millones al año), que se originó en 2011, incumpliendo sus obligaciones y sin aceptar el nuevo procedimiento de licitación pública para la contratación de tareas de mantenimiento en la ciudad”, continúa el texto.

Piedrazos

Y se detalló que “los hechos de violencia se produjeron pasadas las 13 (del viernes), cuando en el Salón Dorado se desarrollaba un acto por el Día Internacional de Prevención de Adicciones con la presencia de más de 300 vecinos que representaban a los diversos cultos religiosos, instituciones, entidades de bien público y escuelas”.

Así, “los vecinos debieron ser demorados en su salida para evitar que fueran lastimados por la pedrada que se arrojaba desde la calle. En ese contexto, un vecino fue alcanzado por una piedra que rompió un vitral del Salón Dorado y debió ser asistido por profesionales del SAME. Asimismo, seis efectivos de la Policía Bonaerense resultaron heridos por los agresores”.

“Luego de perpetrar estas agresiones, los violentos intentaron marcharse rápidamente, pero su fuga fue evitada por la Policía Bonaerense, que procedió a la aprehensión de 22 de ellos”, cerró el comunicado difundido por la Municipalidad de La Plata.

Fuente: Agencia DIB