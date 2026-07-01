miércoles 01 de julio de 2026
1 de julio de 2026 - 12:02

Junín contará con una planta de reciclado de baterías

El intendente Juan Fiorini y el senador Pablo Petrecca recorrieron las obras en el predio. La fábrica dará trabajo a unos 50 operarios de Junín.

Por Agencia DIB
Junín avanza con su planta de baterías.&nbsp;

Junín avanza con su planta de baterías. 

La ciudad bonaerense de Junín avanza con la construcción de su primera planta de reciclado de baterías, cuyo objetivo de promover el abastecimiento de estos productos tanto para el mercado interno como para la exportación y en una primera etapa promoverá el empleo de unos 50 operarios locales.

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El intendente Juan Fiorini y el senador Pablo Petrecca recorrieron las obras en el predio donde se avanzará con la dotación del gas natural necesario para el funcionamiento de la fábrica. Y en ese contexto, según publicó el diario La Verdad de Junín, destacaron el valor de empresarios como Mauro y María José Eusebi “que apuestan e invierten permanentemente en la ciudad”.

A propósito de las gestiones concretadas para el desarrollo de esta obra, María José Eusebi, una de las dueñas de “Baterías Eusebi”, manifestó: “El proyecto apunta a promover el reciclado de baterías, lo vamos a ir concretando de a poco con mucho esfuerzo, trabajo y con el financiamiento necesario”.

Por su parte, Mauro Eusebi, otro de los dueños de la empresa familiar, indicó que “la idea es concretar una planta de reciclado de baterías en el Parque Industrial que va a estar destinada en parte para el mercado local y en otra para las exportaciones”.

En tanto, Fiorini agradeció a los anfitriones por la invitación para recorrer el proyecto en marcha y destacó: “Este lugar que estaba desocupado ahora va estar destinado para este nuevo proyecto y para nosotros como Gobierno es muy importante que se genere movimiento y mayor trabajo, como también una mayor representación de Junín hacia el mundo porque ellos van a exportar una parte de la producción y otra la van a destinar al mercado interno”.

A su turno, Petrecca resaltó que “el proyecto comprende la construcción de tres naves de 800 metros cuadrados cada una, con lo cual todo esto requiere de mano de obra calificada para la construcción y el empleo de unos 50 operarios ni bien esta planta se ponga en funcionamiento”.

Fuente: Agencia DIB

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