Invierno crudo: alerta amarilla por temperaturas extremas para despedir al mes de junio

Gorros, bufandas, camperas y guantes, protagonistas de las jornadas heladas en la provincia de Buenos Aires.

Habrá un fuerte descenso de temperaturas, tras el ingreso de una masa de aire polar.

El frío sigue pisando fuerte en el inicio del invierno y en la zona central del país continuarán las marcas térmicas bajas, con mínimas bajo cero y escasa amplitud durante el día.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta amarilla por temperaturas extremas para la jornada del jueves, que alcanza a los distritos del noroeste provincial . Este nivel de alerta advierte que las bajas temperaturas "pueden ser peligrosas, sobre todo para los grupos de riesgo, como niños y niñas, personas mayores de 65 años , t con enfermedades crónicas".

En tanto, las mismas condiciones que se vienen dando desde el inicio de la semana, se extenderán hacia el fin de semana , sumando incluso algunas precipitaciones por acción de un ciclón extratropical ubicado en el Océano Atlántico.

De este modo, de acuerdo a los modelos consultados por los especialistas, los últimos días de junio presentarán un marcado contraste meteorológico en todo el territorio nacional, con heladas intensas en la provincia de Buenos Aires y algunas precipitaciones.

"La última semana de junio estará caracterizada por una circulación de aire frío que mantendrá temperaturas muy bajas sobre buena parte del centro y este del país. Luego del intenso ingreso de aire polar registrado durante el fin de semana, las condiciones favorecerán nuevas heladas de variada intensidad", precisó en el sitio especializado Meteored el meteorólogo y comunicador Leonardo De Benedictis.

Heladas en la costa bonaerense

De acuerdo a su análisis, uno de los sectores donde el frío tendrá mayor impacto será el este de la provincia de Buenos Aires, con temperaturas mínimas cercanas a 0 °C y 2 °C sobre la franja costera durante la madrugada del viernes, valores que, combinados con el debilitamiento del viento, permitirán la formación de heladas fuertes incluso en zonas próximas al Atlántico, un fenómeno poco frecuente por el efecto moderador del mar.

heladas hojas

Impacto en el agro

Estas condiciones adversas implican un incremento del riesgo sobre cultivos hortícolas, producciones intensivas y pasturas, además de generar una mayor demanda energética para la protección de establecimientos ganaderos.

De acuerdo con las previsiones, el cierre de junio estará dominado por un ambiente plenamente invernal, con frío persistente, heladas extendidas y lluvias concentradas sobre el norte del país.

Recomendaciones

Ante una alerta por temperaturas bajas extremas, el SMN recomienda:

Evitar exponerse por tiempo prolongado al frío en exteriores. En caso de tener que salir, abrigarse con muchas capas de ropa liviana.

Generar más calor corporal mediante el movimiento (caminar, levantarse y sentarse, mover las extremidades, etc.).

Mantener la casa calefaccionada de forma segura.

Evitar los cambios bruscos de temperatura.

Tomar mucho líquido y evitar el consumo de bebidas alcohólicas.

No automedicarse ante síntomas vinculados al frío y consultar al médico.

No fumar en ambientes cerrados.

Prestar especial atención a niños, embarazadas y personas mayores o con enfermedades crónicas.

Fuente: Agencia DIB