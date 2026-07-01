Investigadores de la UNLP evalúan tratamiento con cartílago de tiburón para aliviar artrosis en perros

Científicos del Laboratorio de Fisioterapia Veterinaria (LAFIVET), dependiente de la Facultad de Ciencias Veterinarias de la UNLP, desarrollan un tratamiento para tratar la artrosis en perros.

Un equipo de investigadores de la Facultad de Ciencias Veterinarias de la Universidad Nacional de La Plata (UNLP) desarrolla un estudio para evaluar un tratamiento experimental destinado a mejorar la calidad de vida de perros que padecen enfermedad degenerativa articular (EDA) , una afección frecuente en animales de edad avanzada que provoca dolor, pérdida de movilidad y deterioro progresivo de las articulaciones.

Se calcula que en el país viven unos 10 millones de perros en hogares particulares y, aunque su esperanza de vida promedio oscila entre los 10 y 13 años, a partir de los siete años los canes ya son considerados gerontes . En esa etapa de la vida – como en las personas - aumenta la incidencia de patologías como la artrosis, la forma más común de la EDA.

La investigación está a cargo de científicos del Laboratorio de Fisioterapia Veterinaria (LAFIVET), dependiente de la Facultad de Ciencias Veterinarias de la UNLP, bajo la dirección de la investigadora del CONICET y docente universitaria, Yanina Alejandra Corrada.

La EDA se caracteriza por el desgaste progresivo del cartílago, la remodelación del hueso, la aparición de osteofitos y la inflamación de las articulaciones. Aunque existen medicamentos para aliviar el dolor y reducir la inflamación, actualmente no hay tratamientos que logren detener o revertir el avance del deterioro articular.

Cartílago de tiburón y magnesio

Con estos datos que dan cuenta de un deterioro que afecta a la mayoría de los perros y que genera padecimiento y dolor, los especialistas analizan la eficacia de una combinación de cartílago de tiburón y magnesio, administrada por vía oral durante 180 días.

El cartílago de tiburón aporta colágeno marino, sulfato de condroitina, calcio y fósforo, componentes que podrían favorecer la salud de las articulaciones, mientras que el magnesio contribuiría a mejorar la absorción del calcio y fortalecer los huesos.

Si bien este tipo de suplementos ya se utiliza en medicina humana para el manejo de enfermedades articulares, hasta el momento, existen escasos estudios sobre su efectividad y seguridad en perros.

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Pruebas, evaluación y resultados preliminares

Para realizar las pruebas de esta combinación de sustancias y evaluar su efectividad, los animales son divididos en forma aleatoria entre un grupo que recibe el tratamiento y otro que funciona como grupo control.

Durante seis meses se realizan evaluaciones periódicas del dolor mediante la escala de Melbourne, además de radiografías, ecografías articulares, análisis de sangre y controles de peso y condición corporal general para verificar tanto la evolución clínica como la seguridad del tratamiento.

Los resultados preliminares muestran una disminución de las manifestaciones de dolor en los perros tratados, especialmente a partir de los 21 días de iniciado el ensayo. Según los investigadores, los tutores también observaron una mayor actividad cotidiana en sus mascotas, mientras que las ecografías evidenciaron una tendencia al aumento del espesor del cartílago en las articulaciones afectadas. Además, durante el estudio no se registraron efectos adversos relacionados con la administración de la combinación de cartílago de tiburón y magnesio.

Desde el equipo científico recalcaron que estos datos son preliminares y que será necesario ampliar la cantidad de animales incluidos para confirmar la eficacia del tratamiento. El objetivo final es desarrollar nuevas alternativas terapéuticas que permitan reducir el dolor y mejorar la calidad de vida de los perros que conviven con distintos grados de artrosis.

Fuente: Agencia DIB