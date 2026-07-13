General Madariaga: el brote de triquinosis afecta a más de 100 personas y denunciaron a una carnicería

La triquinosis es una enfermedad producida por un parásito con forma de gusano que se encuentra alojado en los músculos de los cerdos y otros animales salvajes, como el jabalí y el puma.

Un brote de triquinosis detectado en General Madariaga ya afecta a más de 100 personas y, ante la gravedad de la situación, denunciaron penalmente a una carnicería acusada de ser el foco del brote. El comercio permanece clausurado y se secuestraron vísceras contaminadas .

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La Municipalidad presentó una denuncia penal ante la Fiscalía N°8 contra el propietario del comercio, por violar las normas sanitarias para la producción y venta de alimentos de origen animal, según el artículo 206 del Código Penal.

Asimismo, el secretario de Salud municipal, Amadeo Echeverría, informó que 66 personas dieron positivo para triquinosis, mientras que al menos otras 35 presentan síntomas compatibles y reciben tratamiento preventivo. La carnicería involucrada fue clausurada desde la semana pasada, y aunque el propietario solicitó reabrirla, el Juzgado de Faltas rechazó el pedido de forma preventiva.

Tal como publicó El Mensajero de la Costa Echeverría dio cuenta de la dimensión del caso al comparar el costo del análisis de la carne con el de las consecuencias sanitarias que trae un brote de triquinosis que alcanza a decenas de personas. "Estamos hablando de 4.000 pesos que cuesta el análisis" , señaló. Y diferenció: "Si vos lo hacés en tu casa y te enfermás vos, es una irresponsabilidad tuya. Ahora, cuando lo hacés en forma comercial para vender, ahí estamos hablando de algo grave'.

El funcionario insistió en la responsabilidad a la hora de consumir embutidos de factura casera: "No debemos consumir embutidos que no tengan rótulo. El rótulo nos garantiza la trazabilidad y el establecimiento de origen. Y cuando hay un establecimiento de origen, tiene las normas de control de calidad como para asegurarnos de que esto no pasa".

Ante el brote, la Municipalidad recomendó evitar el consumo de embutidos o chacinados sin rotulación, independientemente del comercio donde se hayan comprado. Recordaron que los productos cárnicos deben tener su correspondiente etiqueta e identificación para asegurar su trazabilidad y cumplimiento de controles sanitarios.

La triquinosis es una enfermedad producida por un parásito con forma de gusano que se encuentra alojado en los músculos de los cerdos y otros animales salvajes, como el jabalí y el puma.

La enfermedad

La triquinosis, según el Ministerio de Salud de la Nación, es una enfermedad producida por un parásito que se encuentra alojado en los músculos de los cerdos y otros animales salvajes, como el jabalí y el puma. Las personas se contagian de modo accidental, por la ingestión de carne o derivados cárnicos crudos o mal cocidos que contienen larvas vivas del parásito Trichinella. En Argentina, la principal fuente de infección para el ser humano es el cerdo doméstico, cuya carne se consume o se utiliza para preparar chacinados de forma artesanal o industrial.

Los síntomas de la enfermedad en seres humanos, además de considerar la ingesta de chacinados o carne de cerdo, son los siguientes: fiebre, dolores musculares, diarrea, vómitos, hinchazón de párpados y picazón. La recomendación es que si aparecen estos signos y existió ingesta de carnes silvestres, de cerdo o fiambres caseros, se debe recurrir lo más rápido posible a un centro médico.

Hay medicamentos que se pueden usar para tratar la infección reciente, pero no hay un tratamiento específico para la triquinosis una vez que las larvas invaden los músculos. Los quistes perduran durante años. Los analgésicos pueden ayudar a aliviar el dolor muscular.

Recomendaciones para productores

El Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa) considera que es fundamental que aquellas personas que se dediquen a la cría de animales los mantengan en sus establecimientos en las condiciones higiénicas adecuadas y bajo una correcta alimentación.

Cabe destacar que la triquinosis no se contagia de porcino a porcino, sino que el animal puede contraer la enfermedad a través de lo que come. Por este motivo, es esencial mantener una alimentación segura de estos animales o alimentos derivados.

Asimismo, es clave controlar y evitar en los establecimientos el ingreso de roedores, ya que pueden contener larvas de Trichinella que ingiere el cerdo. Como los síntomas de esta parasitosis no son visibles en el animal, es necesario realizar los controles en laboratorios que confirmen la ausencia de la enfermedad.

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