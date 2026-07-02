Ezpeleta: mataron a una mujer delante de su hijo y se llevaron una bicicleta y dos celulares

El trágico homicidio ocurrió en una vivienda de la calle Baradero al 4500, en la localidad de Ezpeleta.

En un episodio de inseguridad violento, trágico y absurdo, cuatro delincuentes armados ingresaron a una vivienda de Ezpeleta y, en un robo, mataron a sangre fría a una mujer de 44 años delante de su hijo . El hecho tuvo lugar en una vivienda ubicada en la calle Baradero al 4500, de la mencionada localidad del partido de Quilmes.

Berazategui: buscan intensamente a una mujer de 79 años que salió con su perrita y no regresó

"Vamos a estar alentando a nuestro país en un partido contra Messi, increíble"

De acuerdo con la información brindada a Diario Conurbano por fuentes policiales, la víctima, identificada como Zoraida Angélica Suárez Medrano, fue sorprendida por los asaltantes dentro de su casa , luego de que sortearan la seguridad de la propiedad e ingresaran de manera imprevista por la parte trasera del terreno.

Los investigadores detallaron que los ladrones vestían ropa oscura y chalecos similares a los utilizados por el personal de transporte o logística , táctica frecuente entre los ladrones para no levantar sospechas en el barrio.

En tanto, sin pensar, Suárez Medrano, en un acto de desesperación por defender a su hijo y su propiedad, intentó resistirse al asalto. Tras un forcejeo, uno de los delincuentes le disparó a quemarropa. La bala le ingresó en la axila izquierda, dejando a la mujer tendida en el suelo y gravemente herida.

Una vida por dos celulares y una bicicleta

Luego del disparo y antes de que llegaran vecinos a auxiliar a la víctima, los delincuentes huyeron llevándose únicamente dos teléfonos celulares y una bicicleta.

Un llamado de emergencia al 911 alertó al Comando de Patrullas de Quilmes, que llegó rápidamente a la escena del crimen. La víctima fue trasladada de suma urgencia al Hospital Iriarte. Al ingresar, los médicos la derivaron de inmediato al quirófano debido a su estado crítico, pero la gravedad de la herida interna fue irreversible y murió horas más tarde.

La investigación del caso recayó en la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) N°4 del Departamento Judicial de Quilmes, que caratuló el expediente preventivamente como homicidio en ocasión de robo.

Las autoridades ordenaron de inmediato el trabajo de los peritos de la Policía Científica en la vivienda y el traslado del cuerpo a la Morgue Judicial para la autopsia, mientras se analizan las cámaras de la zona para intentar dar con los cuatro prófugos.

Conocía a los ladrones

Tras conocerse el espantoso crimen, Antonella, hija de la víctima, habló con el canal Todo Noticias (TN) y seguró que su madre fue asesinada porque reconoció a los ladrones.

“Le pegaron con una escopeta, perdió mucha sangre y llegó casi muerta al hospital”, detalló la hija mayor de la mujer, y añadió: “Le pido a la Justicia que se resuelva esto. Dejaron a una familia hecha pedazos. Estoy muy mal, estoy en shock. La mataron por nada a mi mamá y ya no la tengo”.

Fuente: Agencia DIB