miércoles 15 de julio de 2026
14 de julio de 2026 - 20:19

Coronel Pringles: una vecina impulsa el trueque, una idea agiornada para paliar la crisis

Este sistema de intercambio de bienes que tuvo su auge en el inicio del nuevo milenio vuelve a ponerse en práctica con las facilidades de las redes sociales.

trueque

Cuando el bolsillo aprieta, la creatividad y las iniciativas de espíritu comunitario resurgen como herramientas para salir delante de forma colectiva. Una vecina de Coronel Pringles tomó una idea que fue puesta en práctica en momentos de crisis en el pasado y decidió impulsarla con una variante digital: el trueque.

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La responsable de promover la iniciativa es Miriam Catalina Díaz, cuyo perfil en redes sociales es Miri Día. Miriam tuvo la idea de ser la referente del trueque en su ciudad luego de ver que en otras localidades ya está en práctica esta forma de comercio circular sin mediación de dinero, poniendo a disposición su perfil de Facebook como espacio para coordinar los intercambios.

"Todos tenemos algo en casa que no usamos y que a otro vecino le puede llegar a servir. La idea es volver al trueque. E incluso, si alguien necesita algo, quiere comprarlo y no tiene un objeto para dar a cambio, también se puede coordinar", explicó Miriam al diario El Orden sobre la propuesta.

Cómo intercambiar

El mecanismo del intercambio es simple y directo: los vecinos interesados ingresan a la publicación en el muro de Miriam y comentan que objeto publicado se encuentra disponible y qué pueden ofrecer a cambio. Si a otro pringlense le interesa, se ponen en contacto y coordinan el trueque.

En caso de no haber equivalencia de objetos, también está abierta la posibilidad de realizar alguna oferta económica menor, y resolver la diferencia.

El posteo generó una repercusión inmediata en la comunidad. "Me llegaron muchísimas solicitudes de amistad por este tema en las últimas horas, pero vale aclarar que yo solo facilito el posteo en mi muro, no intervengo en los intercambios ni en las transacciones. En esa publicación todos son libres de ofrecer y pedir", explicó Díaz.

Fuente: Agencia DIB

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