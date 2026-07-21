Confirman un caso de rabia en un felino en la provincia: cómo cuidar a las mascotas

La vacunación antirrábica es obligatoria y anual en perros y gatos a partir de los 3 meses de edad.

El Colegio de Veterinarios de la Provincia de Buenos Aires alertó a la población tras la confirmación de la detección de un caso positivo de rabia en un gato doméstico en el partido de Pilar.

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Según indicaron los especialistas, se encuentra en proceso la tipificación de la variante viral (secuenciación) para determinar el origen del virus, variante aérea/murciélago o terrestre, cuyo resultado estará disponible la próxima semana.

Desde el CVPBA recomendaron las siguientes medidas de prevención:

• La vacunación antirrábica es obligatoria y anual en perros y gatos a partir de los 3 meses de edad.

• Mantener al día la vacuna de tus animales de compañía para prevenir la transmisión.

• Ante cualquier sospecha o contacto directo de tu mascota con murciélagos o animales de comportamiento inusual, acudí inmediatamente al centro veterinario o zoonosis más cercano.

En salud humana:

• Si estuviste expuesto a lesiones por rasguño o mordedura de un animal, asistí de inmediato a un centro de salud para la atención médica de la lesión y la evaluación de un tratamiento oportuno.

¿Qué hacer con una persona mordida por animal con presunto contagio de rabia?

Limpieza de la herida lo antes posible.

lo antes posible. Realizar lavado intenso con agua y jabón o con agua y detergente (nunca los 2 juntos, algunos detergentes no se deben usar junto con jabón) durante 15 minutos y enjuagar al “chorro” de la canilla, hasta eliminar los restos de jabón.

o con agua y detergente (nunca los 2 juntos, algunos detergentes no se deben usar junto con jabón) y enjuagar al “chorro” de la canilla, hasta eliminar los restos de jabón. Luego aplicar alcohol diluido al 70% o ligeramente de menor concentración (Prepararlo: en un recipiente limpio colocar un tercio agua corriente -30%- y el resto de alcohol puro 96º de uso medicinal – 70%), alcohol yodado o solución de Iodopovidona.

o ligeramente de menor concentración (Prepararlo: en un recipiente limpio colocar un tercio agua corriente -30%- y el resto de alcohol puro 96º de uso medicinal – 70%), alcohol yodado o solución de Iodopovidona. Con gasa estéril secar la piel alrededor de la herida y tapar.

No cepillar, no usar alcohol puro (96º) ni desinfectante.

Si se cree necesario el tratamiento médico de la herida, ir al centro de salud u hospital más cercano. Llevar DNI, Libreta Sanitaria o certificado de vacunación antitetánica y tarjeta de la obra social.

y tarjeta de la obra social. Después, lo más pronto posible, el mordido debe concurrir al Centro de atención Antirrábico. Si fuese posible llevar el nombre y la dirección del dueño del animal mordedor.

Fuente: Agencia DIB