martes 21 de julio de 2026
21 de julio de 2026 - 16:08

Confirman un caso de rabia en un felino en la provincia: cómo cuidar a las mascotas

Según indicaron los especialistas, se encuentra en proceso la tipificación de la variante viral para determinar el origen del contagio.

&nbsp;La vacunación antirrábica es obligatoria y anual en perros y gatos a partir de los 3 meses de edad.&nbsp;

 La vacunación antirrábica es obligatoria y anual en perros y gatos a partir de los 3 meses de edad. 

El Colegio de Veterinarios de la Provincia de Buenos Aires alertó a la población tras la confirmación de la detección de un caso positivo de rabia en un gato doméstico en el partido de Pilar.

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Según indicaron los especialistas, se encuentra en proceso la tipificación de la variante viral (secuenciación) para determinar el origen del virus, variante aérea/murciélago o terrestre, cuyo resultado estará disponible la próxima semana.

Desde el CVPBA recomendaron las siguientes medidas de prevención:

En animales de compañía:

• La vacunación antirrábica es obligatoria y anual en perros y gatos a partir de los 3 meses de edad.

• Mantener al día la vacuna de tus animales de compañía para prevenir la transmisión.

• Ante cualquier sospecha o contacto directo de tu mascota con murciélagos o animales de comportamiento inusual, acudí inmediatamente al centro veterinario o zoonosis más cercano.

En salud humana:

• Si estuviste expuesto a lesiones por rasguño o mordedura de un animal, asistí de inmediato a un centro de salud para la atención médica de la lesión y la evaluación de un tratamiento oportuno.

¿Qué hacer con una persona mordida por animal con presunto contagio de rabia?

  • Limpieza de la herida lo antes posible.
  • Realizar lavado intenso con agua y jabón o con agua y detergente (nunca los 2 juntos, algunos detergentes no se deben usar junto con jabón) durante 15 minutos y enjuagar al “chorro” de la canilla, hasta eliminar los restos de jabón.
  • Luego aplicar alcohol diluido al 70% o ligeramente de menor concentración (Prepararlo: en un recipiente limpio colocar un tercio agua corriente -30%- y el resto de alcohol puro 96º de uso medicinal – 70%), alcohol yodado o solución de Iodopovidona.
  • Con gasa estéril secar la piel alrededor de la herida y tapar.
  • No cepillar, no usar alcohol puro (96º) ni desinfectante.
  • Si se cree necesario el tratamiento médico de la herida, ir al centro de salud u hospital más cercano. Llevar DNI, Libreta Sanitaria o certificado de vacunación antitetánica y tarjeta de la obra social.
  • Después, lo más pronto posible, el mordido debe concurrir al Centro de atención Antirrábico. Si fuese posible llevar el nombre y la dirección del dueño del animal mordedor.

Fuente: Agencia DIB

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