Bosques nativos: la Provincia abrió un llamado para financiar planes de conservación

Uno de los bosques nativos de la provincia de Buenos Aires.

El Ministerio de Ambiente de la provincia de Buenos Aires abrió la Convocatoria 2026 para acceder a financiamiento destinado a la formulación de Planes de Manejo, Planes de Conservación o Planes de Manejo y Conservación de bosques nativos ubicados en predios incorporados al Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos bonaerense.

La medida se enmarca en la Ley Nacional N.º 26.331 de Presupuestos Mínimos de Protección Ambiental de los Bosques Nativos y en la Ley Provincial N.º 14.888, que regula la conservación y el manejo sostenible de estos ecosistemas en territorio bonaerense.

Según la resolución, los interesados tendrán un plazo de 60 días corridos desde su publicación en el Boletín Oficial para presentar las solicitudes de financiamiento. Los fondos estarán destinados a la elaboración de proyectos técnicos que permitan desarrollar planes orientados a la conservación, restauración y aprovechamiento sustentable de los bosques nativos.

La normativa también aprueba los formularios de presentación, los criterios técnicos para la distribución de los recursos y el modelo de convenio que deberán suscribir los beneficiarios antes de recibir el desembolso económico.

Registro de Profesionales de Bosques Nativos

Entre los requisitos establecidos, se dispone que los proyectos deberán ser elaborados y firmados por profesionales inscriptos en el Registro de Profesionales de Bosques Nativos del Ministerio de Ambiente. Asimismo, las presentaciones deberán incluir toda la documentación exigida, ya que aquellas que resulten incompletas serán rechazadas.

La resolución contempla además que los predios con predominio de bosques clasificados en categoría II (amarillo) y menor proporción de áreas de categoría I (rojo) podrán presentar un único Plan de Manejo y Conservación para todo el establecimiento, respetando las restricciones de uso correspondientes a las zonas de máxima protección.

Los beneficiarios deberán formular y presentar los planes definitivos en un plazo máximo de 12 meses desde la transferencia efectiva de los fondos. En caso de demoras justificadas, podrán solicitar una prórroga excepcional ante la cartera ambiental.

La iniciativa busca fortalecer la protección y el manejo sostenible de los bosques nativos de la provincia, promoviendo la conservación de los recursos naturales y el acceso a herramientas de asistencia técnica y financiera para propietarios y productores alcanzados por la normativa.

Fuente: Agencia DIB