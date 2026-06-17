miércoles 17 de junio de 2026
17 de junio de 2026 - 19:02

Bomberos de Lanús salvaron a un niño de 3 años con RCP: cómo se aplica la técnica en los chicos

El rápido accionar de los bomberos fue clave para que el pequeño pudiera recuperar los signos vitales y ser atendido por los médicos.

Diarios Bonaerenses | Ana Roche
Por Ana Roche
bomberos Lanus RCP 3

En las últimas horas se conoció un caso que destaca la relevancia del accionar de los bomberos voluntarios y de la importancia de conocer cómo se realizan las maniobras de reanimación cardio pulmonar (RCP) para salvar vidas.

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Un niño de 3 años llegó inconsciente al cuartel de Bomberos voluntarios de Lanús Oeste y, gracias la realización de RCP durante el traslado al sanatorio, pudo ser atendido y se recupera de la compleja situación que atravesó.

El episodio ocurrió en la tarde del lunes, y el pequeño quedó internado en el Hospital Evita de la localidad bonaerense. El rápido accionar de los bomberos fue clave para que pudiera recuperar los signos vitales y ser atendido por los médicos.

Según precisó El Diario Sur, el niño se encontraba en "plena mejoría", a punto de recibir el alta y volver a su casa.

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RCP en niños hasta la pubertad

La reanimación cardiopulmonar (RCP) es una técnica que implica un conjunto de conocimientos científicos y habilidades que se aplican al tratamiento del paro cardiorrespiratorio (PCR) con el objeto de restablecer las funciones vitales. Dicho de otra forma, permiten ayudar a mantener a la víctima con vida hasta que llega la ayuda de emergencia.

El Ministerio de Salud de la Nación ofrece una capacitación en video para familias y profesionales de la educación o de cuidado de infancias, para que tengan en cuenta cómo se realizan estas maniobras específicas en niños, hasta los 12 años.

  • Colocar al niño boca arriba sobre una superficie plana y firme, sin ropa en el torso.
  • Comprobar si respira.
  • Comprimir el pecho con el talón de la mano, sobre una línea recta trazada entre los pezones del menor.
  • Se recomienda comprimir unos 5 centímetros de profundidad, con una presión cuidada para no quebrar ningún hueso, a una frecuencia de 100 a 120 compresiones por minuto (dos por segundo).
  • Los ciclos serán de 30 compresiones y dos ventilaciones (soplar sobre boca y nariz). Se recomienda realizar cinco ciclos seguidos de compresiones y ventilaciones.
Embed - Reanimación Cardiopulmonar (RCP) en niños y niñas desde 1 año hasta la pubertad
  • Las dos ventilaciones en las vías aéreas del menor deben realizarse con una mano en la frente y otra levantando el mentón: la ventilación debe abarcar boca y nariz del niño.
  • Ni bien se detecte que el niño mejora, llora o respira, se debe colocar al niño en posición de recuperación.
  • Para llevar un ritmo estable en el momento de realizar las compresiones, se puede apelar a la memoria y recordar las canciones Stayin' alive, de Bee Gees, y Disciplina, de Lali Espósito.

Fuente: Agencia DIB

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