Bomberos de Lanús salvaron a un niño de 3 años con RCP: cómo se aplica la técnica en los chicos

En las últimas horas se conoció un caso que destaca la relevancia del accionar de los bomberos voluntarios y de la importancia de conocer cómo se realizan las maniobras de reanimación cardio pulmonar (RCP) para salvar vidas.

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Un niño de 3 años llegó inconsciente al cuartel de Bomberos voluntarios de Lanús Oeste y, gracias la realización de RCP durante el traslado al sanatorio, pudo ser atendido y se recupera de la compleja situación que atravesó.

El episodio ocurrió en la tarde del lunes, y el pequeño quedó internado en el Hospital Evita de la localidad bonaerense. El rápido accionar de los bomberos fue clave para que pudiera recuperar los signos vitales y ser atendido por los médicos.

Según precisó El Diario Sur, el niño se encontraba en "plena mejoría" , a punto de recibir el alta y volver a su casa.

Embed I Bomberos de Lanús Oeste le practicaron RCP a un niño que llegó inconsciente al cuartel y lograron reanimarlo durante el traslado al hospital, adónde llegó con signos vitales. pic.twitter.com/CjCwIVbgJh — ACR (@AnaClaudiaRoche) June 17, 2026

RCP en niños hasta la pubertad

La reanimación cardiopulmonar (RCP) es una técnica que implica un conjunto de conocimientos científicos y habilidades que se aplican al tratamiento del paro cardiorrespiratorio (PCR) con el objeto de restablecer las funciones vitales. Dicho de otra forma, permiten ayudar a mantener a la víctima con vida hasta que llega la ayuda de emergencia.

El Ministerio de Salud de la Nación ofrece una capacitación en video para familias y profesionales de la educación o de cuidado de infancias, para que tengan en cuenta cómo se realizan estas maniobras específicas en niños, hasta los 12 años.

Colocar al niño boca arriba sobre una superficie plana y firme, sin ropa en el torso.

sobre una superficie plana y firme, sin ropa en el torso. Comprobar si respira.

Comprimir el pecho con el talón de la mano, sobre una línea recta trazada entre los pezones del menor.

sobre una línea recta trazada entre los pezones del menor. Se recomienda comprimir unos 5 centímetros de profundidad, con una presión cuidada para no quebrar ningún hueso, a una frecuencia de 100 a 120 compresiones por minuto (dos por segundo) .

. Los ciclos serán de 30 compresiones y dos ventilaciones (soplar sobre boca y nariz). Se recomienda realizar cinco ciclos seguidos de compresiones y ventilaciones.

Embed - Reanimación Cardiopulmonar (RCP) en niños y niñas desde 1 año hasta la pubertad

Las dos ventilaciones en las vías aéreas del menor deben realizarse con una mano en la frente y otra levantando el mentón: la ventilación debe abarcar boca y nariz del niño.

del menor deben realizarse con una mano en la frente y otra levantando el mentón: la ventilación debe abarcar boca y nariz del niño. Ni bien se detecte que el niño mejora, llora o respira , se debe colocar al niño en posición de recuperación.

, se debe colocar al niño en posición de recuperación. Para llevar un ritmo estable en el momento de realizar las compresiones, se puede apelar a la memoria y recordar las canciones Stayin' alive, de Bee Gees, y Disciplina, de Lali Espósito.

Fuente: Agencia DIB