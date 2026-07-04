Balcarce: buscan destrabar un conflicto que impide escriturar a familias cercanas al Centro Cultural Salamone

Una situación insólita que une en un conflicto por terrenos a una obra de Francisco Salamone en la ciudad de Balcarce y un grupo de vecinos comenzó a buscar la resolución después de más de diez años de reclamos e incertidumbre.

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El problema data de 2014 , cuando a través del Decreto Presidencial Nº 1138 se declararon Monumentos Históricos Nacionales una gran cantidad de obras del ingeniero Salamone en la provincia de Buenos Aires. Entre ellas figuraba el Matadero Municipal de Balcarce, que hoy en día es la sede del Centro Cultural Salamone .

La cuestión es que, como recuerda La Vanguardia , la delimitación catastral incluida en ese decreto incorporó por error parcelas correspondientes a los barrios Avenida y Procasa . Esa situación impide, desde entonces, que los propietarios completar la escrituración de sus viviendas.

El texto del decreto menciona al “MATADERO MUNICIPAL, ubicado en la avenida Eva PERÓN entre las calles Nros. 116 y 118 de la Ciudad de BALCARCE (Nomenclatura Catastral: Circunscripción XI, Sección A, Chacra 19 )”.

A la izquierda, la Chacra 19 según el mapa de ARBA. A la derecha, lo que representa esa delimitación sobre el mapa.

Pero como se ve al revisar los mapas de la localidad, lo que se menciona en Catastro como Chacra 19 incluye manzanas con viviendas, que corresponden a los barrios arriba mencionados.

Durante años, esa afectación administrativa generó serias complicaciones para los vecinos, quienes no pudieron obtener el título definitivo de sus inmuebles.

Análisis

Ahora, la Comisión Nacional de Monumentos, Lugares y Bienes Históricos comenzó a analizar el pedido presentado por el Municipio para corregir el error. En una nota emitida por la Comisión, que depende de la Secretaría de Cultura de la Nación, se confirma que el expediente iniciado por la Municipalidad de Balcarce ya se encuentra en tratamiento y que el organismo dio un primer paso administrativo para encontrar una solución.

La gestión es encabezada por la Asesoría Legal del Municipio y cuenta con la colaboración del concejal de La Libertad Avanza, Enrique Guillén, quien viene acompañando el reclamo de los vecinos afectados.

Planteo

En la nota remitida al abogado de la Municipalidad de Balcarce, la Comisión Nacional de Monumentos informa que el planteo presentado fue analizado durante la reunión plenaria realizada el 26 de junio.

En ese encuentro, el organismo resolvió solicitar la intervención del Departamento de Legales de la Secretaría de Cultura de la Nación para obtener el correspondiente asesoramiento jurídico antes de avanzar con una resolución definitiva.

El documento señala que la consulta tiene como finalidad encontrar "la mejor resolución del caso", reconociendo la necesidad de analizar el pedido formulado por el Municipio.

Qué solicita Balcarce

La presentación realizada por la Municipalidad plantea la desafectación del inmueble identificado catastralmente como Circunscripción XI, Sección A, Chacra 19, Parcela 2a, donde se encuentran emplazadas las viviendas de los barrios municipales.

Al mismo tiempo, solicita que la protección patrimonial prevista por la Ley Nacional Nº 12.665 recaiga exclusivamente sobre la Parcela 4b, donde se encuentra el histórico Matadero Municipal diseñado por Francisco Salamone.

Si bien la respuesta oficial todavía no implica una solución definitiva, representa el primer avance concreto por parte del Gobierno nacional desde que se iniciaron las nuevas gestiones. Especialistas en derecho administrativo aseguraron que, al tratarse de una declaración establecida mediante un decreto del Poder Ejecutivo Nacional, cualquier modificación deberá realizarse mediante una norma de igual jerarquía, respetando el principio del paralelismo de competencias.

Fuente: Agencia DIB