Aumentan un 50% el monto de las Becas Manuel Belgrano

La Secretaría de Educación del Ministerio de Capital Humano dispuso un incremento del 50% en el monto mensual de las Becas Estratégicas Manuel Belgrano , que pasará de $81.685 a $122.527 a partir de la cuota correspondiente a junio de 2026.

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La medida fue oficializada mediante una resolución publicada este martes en el Boletín Oficial y responde al acuerdo alcanzado el 10 de junio de 2026 para actualizar el valor de las becas que integran el Programa Nacional de Becas Estratégicas Manuel Belgrano.

El programa tiene como objetivo brindar un incentivo económico a estudiantes provenientes de hogares de bajos ingresos para que puedan cursar carreras universitarias o tecnicaturas consideradas estratégicas para el desarrollo económico y productivo del país.

La actualización modifica el monto fijado para la Convocatoria 2026, que había sido establecido en marzo de este año junto con un cupo máximo de 36.000 becas y un haber mensual de $81.685 . Con la nueva resolución, el beneficio pasa a ser de $122.527 mensuales , incremento que comenzará a regir con el pago correspondiente al mes de junio.

La norma establece, además, que el financiamiento de la medida será atendido con partidas del Programa 26 – Desarrollo de la Educación Superior, dependiente de la Secretaría de Educación del Ministerio de Capital Humano.

Qué son las becas Manuel Belgrano

Las Becas Estratégicas Manuel Belgrano tienen como objetivo brindar un incentivo económico a jóvenes provenientes de hogares de bajos ingresos para que puedan cursar carreras universitarias o tecnicaturas en disciplinas consideradas estratégicas para el desarrollo económico y productivo del país.

Las Becas tienen una duración de 12 meses, pueden renovarse cada año hasta un máximo de 3 años en las carreras de pregrado y de 5 años en las carreras de grado. Y pueden aplicar estudiantes regulares (ingresantes y cursantes) de nacionalidad argentina que se hayan inscripto en una universidad pública nacional o provincial, en alguna de las carreras establecidas en la convocatoria.

Las áreas alcanzadas son Energía e Hidrocarburos, Minería y Geociencias, Logística e Infraestructura, Agroindustria y Biotecnología, Tecnologías de la Información y Control de Sistemas, Profesorados en áreas estratégicas, Ciencias Exactas y Naturales.

Fuente: Agencia DIB