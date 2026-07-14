martes 14 de julio de 2026
14 de julio de 2026 - 14:56

ABSA lanzó un nuevo plan de pago para regularizar deudas

La iniciativa de Aguas Bonaerenses (ABSA) permite regularizar deudas en hasta 8 cuotas sin interés, abarcando 95 localidades de la Provincia de Buenos Aires.

Por Agencia DIB
Novedades en el servicio de ABSA.&nbsp;

Novedades en el servicio de ABSA. 

La empresa Aguas Bonaerenses (ABSA) informó este martes que se encuentran vigentes por tiempo limitado los nuevos Planes de Pago que brindan la opción de abonar periodos adeudados por el servicio de agua en hasta 8 cuotas sin interés de financiación.

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En esta oportunidad, los planes están dirigidos a las personas usuarias del área de concesión (son 95 localidades de la provincia de Buenos Aires) que adeuden comprobantes, con excepción de aquellos casos que se encuentren judicializados, así como también los usuarios oficiales y quienes tengan aviso de corte.

Las personas usuarias podrán optar entre dos propuestas para regularizar su deuda: Plan 6 Cuotas; y Plan 8 Cuotas. Para acceder, deberán abonar un porcentaje de lo adeudado en concepto de anticipo, a saber:

  • PLAN 6 CUOTAS: anticipo del 30% de lo adeudado.
  • PLAN 8 CUOTAS: anticipo del 35% de lo adeudado.

Los interesados en regularizar su situación financiera pueden gestionar su Plan de Pago comunicándose al Centro de Atención Telefónica 0810-999-2272, de lunes a viernes de 8 a 18 horas; de manera presencial en los Centros de Atención de ABSA en toda la concesión; o a través de la web www.aguasbonaerenses.com.ar.

Vale recordar que las personas usuarias podrán realizar los trámites tanto comerciales como operativos, pero deberán tener a mano la Unidad de Facturación.

Fuente: Agencia DIB

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