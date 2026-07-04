A un mes de los Martín Fierro de los Portales Web, DIB celebra un premio que reafirmó su apuesta por el periodismo federal

Al recibir el premio Martín Fierro, el presidente de DIB, Ignacio Irazoqui, destacó la labor de los diarios del interior de la provincia de Buenos Aires.

Se cumple un mes de una noche especial para el periodismo digital argentino. El pasado 4 de junio, la Asociación de Periodistas de la Televisión y la Radiofonía Argentina (APTRA) realizó la segunda edición de los Premios Martín Fierro de los Portales Web, una ceremonia que distinguió a los principales medios y periodistas del ecosistema digital del país.

Hallaron otro cuerpo en la costa de Uruguay y analizan si es uno de los pescadores desaparecidos

Locura en la General Paz: se durmió al volante, chocó contra un surtidor y el auto se incendió

Entre los grandes protagonistas de la gala estuvo Diarios Bonaerenses (DIB) , que obtuvo el Martín Fierro al Mejor Sitio de Investigación , una de las categorías más competitivas de la noche. La agencia se impuso en una terna integrada por Cenital, El Archivo y La Política Online, consolidando un trabajo periodístico basado en la cobertura permanente de la actualidad bonaerense y nacional.

Al recibir la estatuilla, el presidente de DIB, Gonzalo Julián Irazoqui, agradeció el reconocimiento y destacó el esfuerzo cotidiano de quienes integran la agencia y los medios asociados.

"Muchas gracias APTRA por este reconocimiento para todos los hombres y mujeres que trabajamos todos los días en Diarios Bonaerenses y en los medios del interior de nuestro país", expresó durante la ceremonia.

Además, remarcó el carácter federal de la agencia al agradecer "a los socios de DIB y a los más de 80 medios representados en la provincia de Buenos Aires", y cerró su discurso con un mensaje que sintetizó el espíritu del proyecto: "Vamos por un periodismo federal".

Irazoqui también recordó la historia de los diarios que forman parte de la red de DIB, muchos de ellos con más de un siglo de trayectoria.

"Todos nuestros socios son diarios centenarios. Mantener una empresa periodística durante más de cien años no ha sido fácil. Este premio está dedicado a todos los que estuvieron antes que nosotros y que nos permitieron llegar hasta acá", afirmó.

A su turno, Sebastián Ignacio, gerente general de DIB, destacó que todos los miembros y socios de DIB son diarios centenarios. “Mantener una empresa, un diario, una estructura periodística durante más de cien años es algo que, todos deben imaginarse, no ha sido fácil. Así que todo este premio es dedicado a todos los que estuvieron antes que nosotros, que nos permitieron llegar a este lugar”.

Al anunciar el galardón, APTRA destacó que DIB sobresalió durante 2025 "por su cobertura de la actualidad política, institucional y social de la provincia de Buenos Aires, a través de investigaciones, informes especiales y un seguimiento permanente de los temas de interés público". La entidad también valoró el compromiso del medio "con el rigor periodístico y la producción de contenidos de calidad", que lo consolidó como una fuente de consulta para medios, dirigentes y lectores de todo el país.

La celebración tuvo otro motivo para DIB. El periodista Daniel Avellaneda, colaborador de la agencia y de extensa trayectoria en el diario Clarín, fue distinguido con el Martín Fierro como Mejor Columnista Deportivo, reconocimiento que ratificó su prestigio como uno de los referentes del periodismo especializado.

En aquella edición, el Martín Fierro de Oro fue para Luis Novaresio, mientras que Infobae recibió el premio al Mejor Sitio de Noticias Argentino. También fueron reconocidos medios como TyC Sports, La Política Online, El Marplatense, Rosario Nuestro y News Digitales, entre otros.

A un mes de aquella ceremonia, el premio obtenido por DIB mantiene un significado especial. Más que una distinción individual, representó el reconocimiento a un modelo de trabajo basado en el periodismo profesional, la investigación y la construcción de una red federal de medios que, desde hace décadas, informa sobre la realidad bonaerense y argentina con una mirada propia.