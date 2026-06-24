UCR: con un mensaje a la unidad interna, siguen asumiendo autoridades en PBA

Con fuertes críticas al Gobierno de Axel Kicillof y una reivindicación de la unidad interna, la UCR bonaerense sigue adelante con la asunción de las nuevas autoridades de los 135 Comités de la provincia de Buenos Aires elegidos en las elecciones del centenario partido realizadas a principios de junio.

En este contexto, en la ciudad de Bahía Blanca asumieron las nuevas autoridades del Comité de la Unión Cívica Radical, encabezadas por Fernando Roig como presidente, en línea con el senador nacional Maximiliano Abad.

Durante la jornada hubo fuertes cuestionamientos a la gestión sanitaria del Gobierno provincial y a la parálisis de gestión. “Recién hoy y con una Legislatura prácticamente paralizada, (Axel) Kicillof envía una serie de proyectos vinculados a la salud”, dijo el actual titular de la UCR Bonaerense, Emiliano Balbín, en un contexto donde IOMA atraviesa un crítico momento.

Durante la jornada, Abad envió un mensaje a través de un video en el que expresó: “Quiero felicitar a Fernando y a todos los plenaristas que hoy asumen el desafío de liderar el radicalismo de Bahía. Se abre una nueva etapa, que implica fortalecer el partido, construir un proyecto de poder y hacerse cargo del destino de Bahía Blanca. Cuenten conmigo para eso”.

Además, Balbín hizo hincapié en el proceso de construcción política que el radicalismo viene desarrollando con el objetivo de consolidarse como alternativa de gobierno para los bonaerenses. En ese sentido, afirmó: “Vamos a trabajar para que el radicalismo sea opción en los 135 distritos de nuestra Provincia”. Y agregó: “Hoy en Bahía Blanca comenzamos a construir esa alternativa para los vecinos que no encuentran soluciones a sus problemas cotidianos”.

Ante más de 200 personas —entre correligionarios y referentes de la Sexta Sección Electoral—, el presidente electo del Comité Bahía Blanca, Fernando Roig, destacó la necesidad de unidad partidaria: “La interna que ganamos el 7 de junio terminó ese mismo día. A partir de ahora necesitamos de todos los sectores unidos para consolidar nuestro proyecto y tener candidato o candidata a intendente en la ciudad de Bahía Blanca”, dijo.

La lista se completa con Noelia Pino como vicepresidenta y Elisa Quartucci como convencional.

Asimismo, Roig subrayó los ejes de su gestión: “Vamos a consolidar todo lo que planteamos antes de la interna, volviendo a levantar en la ciudad las banderas del radicalismo en defensa de la salud pública, la educación, la clase media y de quienes más lo necesitan. También impulsaremos un comité abierto y participativo los 365 días del año”.

Fuente: Agencia DIB