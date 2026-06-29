lunes 29 de junio de 2026
29 de junio de 2026 - 12:51

Rechazan la detención de Insaurralde y Cirio pero les prohíben salir del país

La decisión fue tomada por el juez Luis Armella, en el marco de una investigación por presunto enriquecimiento ilícito.

Por Agencia DIB
Martín Insaurralde junto a Jésica Cirio.&nbsp;

Martín Insaurralde junto a Jésica Cirio. 

El juez federal de Lomas de Zamora Luis Armella rechazó este lunes detener al ex intendente de Lomas de Zamora Martín Insaurralde y a su ex esposa Jesica Cirio como había solicitado el fiscal federal Sergio Mola, pero les prohibió salir del país, en el marco de una investigación por presunto enriquecimiento ilícito.

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Tras la difusión de los videos con los millones de dólares en el vestidor del ex funcionario, el magistrado les prohibió a Insaurralde y Cirio la salida del país y les impuso la obligación de no ausentarse más de 50 kilómetros de sus viviendas sin autorización previa. Pero no hizo lugar al reclamo del fiscal para que sean detenidos.

En su pedido de detención, el fiscal Mola había argumentado que existía riesgo de manipulación, destrucción, ocultamiento o alteración de pruebas. Con ese argumento, pidió su arresto, pero el magistrado no hizo a lugar.

Además, Mola solicitó peritar celulares, dos tablets y tres pendrives encontrados en el departamento de Cirio, en Ortega y Gasset 1661, piso 18, en Palermo, para determinar si en esos dispositivos están los videos. El departamento de Ortega y Gasset fue adquirido por Cirio en 2015, por 385.000 dólares, en una operación que quedó bajo investigación por su posible vinculación con dinero de Insaurralde.

La causa avanza tras la difusión de videos grabados en 2023, donde se observan fajos de dólares en el vestidor de la casa de Insaurralde en un barrio privado de San Vicente. Los investigadores calculan, de acuerdo con las imágenes, que podría haber unos 10 millones de dólares.

A raíz de este material, la Justicia ordenó allanar domicilios vinculados a Cirio y a Elías Piccirillo (ex pareja de la modelo tras separarse de Insaurralde), así como peritar el teléfono celular que la modelo entregó en sede judicial.

La causa investiga, entre otros, a Insaurralde por dos figuras penales: lavado de activos y enriquecimiento ilícito, que se inició después de que se publicó una foto, en 2023, de él navegando por el Mediterráneo en el yate “Bandido” con Sofía Clerici como acompañante. El período investigado abarca los años 2009 a 2023.

Fuente: Agencia DIB

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