Punta Mogotes: Provincia y Mar del Plata manifestaron su intención de llegar a un acuerdo

La Provincia de Buenos Aires y la Municipalidad de General Pueyrredon manifestaron su intención de llegar a un acuerdo por el complejo de balnearios Punta Mogotes y así ponerle fin al conflicto. Lo hicieron en una audiencia que mantuvieron con la coordinación del titular del Juzgado en lo Contencioso Administrativo Nº 1, Simón Isacch.

De acuerdo con el diario La Capital, el juez Isacch instó a las delegaciones a explorar una conciliación que abarque tanto la demanda principal como la causa conexa Nº 32.496 , expedientes que tramitan de forma conjunta y que mantienen paralizadas las definiciones Punta Mogotes. Frente a la propuesta del magistrado, los apoderados de ambas jurisdicciones manifestaron que se encuentran en medio de conversaciones destinadas a lograr un acercamiento.

Isacch hizo lugar a una petición conjunta y dictó un cuarto intermedio hasta el 4 de agosto , momento en el que se reanudarán las negociaciones en la sede judicial. La resolución determinó además la suspensión inmediata de todos los plazos procesales en juego, una medida técnica que congela las instancias judiciales para facilitar el avance de las mesas de trabajo políticas y técnicas.

Según precisó La Capital, por el lado bonaerense, a la conciliación asistieron la subsecretaria de Turismo, María Soledad Martínez; la subsecretaria Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de la Producción, Noelia Fernández; el asesor general de Gobierno, Santiago Pérez Teruel, y el jefe de Gabinete de esa área, Francisco Zannini. La representación local recayó en los abogados apoderados Matilde Casado y Mauro Martinelli, mientras que por la Administración de Punta Mogotes concurrieron Gonzalo Raventos y Fernando Maraude junto a sus asesores fiscales.

El complejo de Punta Mogotes

El complejo está a cargo desde hace más de cuatro décadas de un ente (la APM) conformado en un 70% por la provincia de Buenos Aires y en un 30% por la comuna. El municipio inició un reclamo en agosto de 2024 para recuperar el control, situación que fue rechazada por la Provincia, lo que motivó una demanda judicial. En mayo de este año, recuerda La Capital, el gobierno de la provincia de Buenos Aires anunció el inicio de un proceso que culminará con el traspaso del complejo Punta Mogotes de la órbita bonaerense al municipio de General Pueyrredon.

Provincia confirmó la apertura de una licitación pública para ejecutar “obras de modernización integral” y que el Municipio recibirá el complejo una vez que concluyan las obras previstas en un nuevo esquema licitatorio. Sin embargo, el municipio rechazó la propuesta y presentó un recurso de amparo para que se frene la licitación pública hasta que se resolviera la cuestión de fondo en sede judicial.

Fuente: Agencia DIB