Mario Ishii, del crítico de La Cámpora al protagonista de una interna que hoy golpea a Kicillof

Mario Ishii volvió a quedar en el centro de la interna del peronismo bonaerense. El exintendente d e José C. Paz y actual vicepresidente primero del Senado provincial protagonizó una fuerte crítica contra Axel Kicillof durante la última sesión legislativa, al reclamar que el Gobierno bonaerense habilitara el debate de proyectos vinculados a la emergencia sanitaria y alimentaria. Sin embargo, sus declaraciones abrieron otra discusión: la contradicción entre su histórico enfrentamiento con La Cámpora y el rol que sus cuestionamientos cumplen hoy dentro de la disputa interna del oficialismo provincial.

Pasó de apuntar a La Cámpora y a su conductor, Máximo Kirchner, por complicar la gestión del gobernador a convertirse ahora en un elemento funcional a la estrategia del kirchnerismo de debilitar al mandatario provincial.

Durante la sesión del Senado bonaerense, Ishii responsabilizó directamente al gobernador por impedir el tratamiento inmediato de sus iniciativas. “Esto se tenía que tratar sobre tablas y el Gobernador no quiso que se trate”, afirmó el dirigente paceño, quien sostuvo que la situación social en el Conurbano requiere respuestas urgentes.

“Son temas urgentes, que no pueden esperar. Si se mandan los proyectos a comisiones el debate se dilata. Esto está por encima de todos los colores políticos: la discusión política está tapando el desastre del Conurbano que se está incendiando”, señaló.

El senador también cuestionó la situación de los hospitales y reclamó que Kicillof recorra el territorio bonaerense. “Los invito a caminar el Conurbano para ver la realidad, de cómo está sufriendo la gente”, sostuvo, en una intervención que fue interrumpida en el recinto por la vicegobernadora Verónica Magario.

Contra La Cámpora

Pero detrás de la discusión legislativa aparece una disputa política más profunda. Ishii no siempre ocupó este lugar dentro del mapa interno del peronismo. En los últimos años fue uno de los dirigentes que con mayor dureza cuestionó a La Cámpora y a su conductor, Máximo Kirchner. En varias oportunidades acusó al sector camporista de concentrar decisiones, marginar dirigentes territoriales y perjudicar la representación del interior bonaerense.

En octubre de 2024, durante un plenario del PJ de José C. Paz, Ishii había apuntado contra la conducción kirchnerista y particularmente contra la influencia de La Cámpora sobre Cristina Kirchner. “Esta vez se está equivocando, la están haciendo equivocar, la están asesorando mal”, había expresado sobre la expresidenta.

“Banco a Axel hasta la muerte”

En ese mismo contexto, el dirigente paceño defendió públicamente a Kicillof y aseguró: “Lo voy a respaldar hasta las últimas consecuencias”. Además, cuestionó la posibilidad de una interna partidaria impulsada por sectores vinculados al kirchnerismo al considerar que podía profundizar la crisis del peronismo.

Sobre el rol de la expresidenta Cristina Kirchner no dudó en señalar que “está mal asesorada” y aclaró: “Quiero decirles, con el gran cariño que tenemos con Cristina, que ha hecho mucho como presidenta, pero creo que esta vez se está equivocando y la están haciendo equivocar y lo debemos saber los compañeros, porque la están asesorando mal”.

“Banco a Axel hasta la muerte”, sentenció el jefe comunal paceño, para luego contraponer: “La Cámpora se agarró los cargos y Máximo fue el responsable de dejar a toda esta región sin legisladores. Está asfixiando al gobierno de Kicillof como lo hizo con Alberto Fernández”.

Sus críticas hacia Máximo Kirchner tampoco fueron nuevas. Ishii había denunciado que las listas electorales se definían “a dedo” y responsabilizó a La Cámpora por quedarse con lugares de representación. “La lista la hicieron enfrente del partido, pusieron los nombres que quisieron poner y La Cámpora se agarró los cargos en la lista”, había cuestionado.

Incluso llegó a afirmar que Máximo Kirchner había dejado sin representación legislativa a una región del Conurbano que reúne, según sus palabras, a cerca de un millón y medio de habitantes. “Máximo fue el responsable de dejar a toda esta región sin legisladores”, lanzó.

La paradoja es que ahora sus críticas contra Kicillof terminan siendo funcionales a la estrategia de un sector del kirchnerismo que busca desgastar al gobernador bonaerense y exponer sus dificultades de gestión. En un momento donde el peronismo atraviesa una disputa por el liderazgo político después de la derrota electoral y con miradas enfrentadas sobre el futuro del espacio, cada cuestionamiento público adquiere una dimensión mayor.

Desde el entorno de Kicillof interpretan que las críticas de Ishii forman parte de una interna que busca condicionar al mandatario provincial y obligarlo a responder en varios frentes: la gestión económica, la relación con los intendentes y la conducción política del peronismo bonaerense.

El dirigente de José C. Paz, que durante años construyó su identidad política sobre la defensa del territorio y la autonomía de los intendentes frente a las estructuras partidarias, hoy aparece en una posición incómoda: sus cuestionamientos apuntan contra un gobernador al que antes respaldaba, mientras coinciden con la ofensiva de quienes buscan limitar el poder político de Kicillof.