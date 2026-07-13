Malvinas: Diputados convirtió en ley un nuevo beneficio para veteranos

La Cámara de Diputados bonaerense convirtió este lunes en ley un proyecto que suma a más de 400 veteranos al “Régimen Previsional Especial para Oficiales y Suboficiales combatientes de Malvinas”. Se trata de un proyecto que elaboraron los senadores oficialistas María Rosa Martínez y Adrián Santarelli, y había logrado la media sanción el año pasado.

La iniciativa reforma el régimen que gozan los exsoldados que no continuaron con sus carreras en las Fuerzas Armadas (FF.AA.) por las secuelas del conflicto bélico de 1982, para que también sean contemplados aquellos excombatientes que no fueron derivados a otros puestos de trabajo estatales.

El proyecto había recibido cuestionamientos desde el Centro Ex Combatientes Islas Malvinas (CECIM) , ya que consideraban que la normativa original promovía una especie de “lobby militar” para beneficiar a genocidas de la dictadura. Por tal motivo y pese a tener sanción en 2025, tuvo que volver a ser tratado por el Senado el mes pasado y ahora la Cámara baja la confirmó.

Durante la sesión, el diputado Hector Gay explicó que la nueva ley incorpora a “400 ciudadanos que combatieron en Malvinas”, y que “pidieron la baja por lesiones o distintos causales entre el ’83 y ’85. Estamos haciendo una reparación histórica de esta Cámara”. La ley se aprobó por unanimidad, con 66 legisladores de los 92 presentes en el recinto, que tenía en sus tribunas a una serie de veteranos.

Mientras que el radical Diego Garciarena señaló que la votación “fue un acto de justicia”, y que “viene a poner orden” sobre el tema, el presidente del bloque de UxP, Facundo Tignanelli, recordó que Malvinas y la soberanía del país, “es agenda constante” del peronismo y una “lucha permanente”.

“Es fundamental que, luego de tanto tiempo, este grupo de ex combatientes, que muchas veces no fueron tratados como se merece por parte del Estado, tengan un reconocimiento que vienen peleando desde hace tiempo. Esta reparación histórica no es de un espacio político sino de todos los argentinos que le debemos el sacrificio que hicieron por nuestra patria”, dijo el diputado libertario Juanes Osaba.

Los cambios para los veteranos de Malvinas

La propuesta inicial establecía que estos excombatientes de Malvinas deberían acreditar un mínimo de ocho años de aportes efectivos al Instituto de Previsión Social (IPS) bonaerense para gozar del beneficio, que será equivalente al 80% de la mejor remuneración percibida en la provincia de Buenos Aires, y que incluye el goce del 100% de los subsidios mensuales estipulados en la Ley 13.659.

Sin embargo, desde el CECIM alertaron que esa ley iba a beneficiar a exmilitares que tomaron cargos como auxiliares en escuelas bonaerenses sin respetar la Ley 10.430 sobre los requisitos para el ingreso a la administración pública. En ese sentido, lograron que el nuevo texto incluya un artículo con el que los suboficiales y oficiales que quieran adecuarse al régimen previsional, deben corroborar su situación de retiro o baja voluntaria u obligatoria, siempre y cuando las causas no hayan sido por rebeldía o por condena emanada de tribunales comunes o federales que sea equivalente a la destitución militar.

También, los veteranos establecieron en el proyecto de ley que será requisito no percibir otra prestación previsional otorgada por el Instituto de Ayuda Financiera de las Fuerzas Armadas, ya sea por haber cumplido los años mínimos de servicios y/o que hubiera sido derivado a un derechohabiente. Y además se contempló para que no puedan acceder al régimen previsional a quienes fueron procesados y/o condenados por delitos de lesa humanidad y a los que hayan incumplido sus deberes durante la Guerra de Malvinas.

Fuente: Agencia DIB