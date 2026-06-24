Laura Alonso aseguró antes del acto en Mar del Plata que Macri encabezará una nueva etapa del PRO

La legisladora porteña Laura Alonso adelantó detalles del encuentro que Mauricio Macri encabezará este viernes en Mar del Plata, en el marco de la gira “El Próximo Paso”. Aseguró que el expresidente mostrará un perfil “políticamente activo”, habló del reordenamiento del PRO de cara a 2027 y destacó a la ciudad como “un bastión” del espacio en la provincia de Buenos Aires. También analizó la gestión de Javier Milei y reconoció que todavía hay sectores que no perciben la mejora económica en sus hogares.

Mauricio Macri volverá este viernes a Mar del Plata con una señal política que el PRO busca instalar: el regreso del expresidente a una etapa de mayor protagonismo dentro del partido. La actividad, que se desarrollará en el complejo La Normandina, en Playa Grande, forma parte de la gira federal denominada “El Próximo Paso”, una iniciativa con la que la fuerza amarilla intenta reorganizarse, fortalecer sus estructuras territoriales y comenzar a delinear su estrategia electoral hacia 2027.

La encargada de anticipar los alcances del encuentro fue Laura Alonso, legisladora porteña del PRO y vocera del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, quien aseguró que la presencia de Macri tendrá un fuerte contenido político. “El viernes van a ver a un Mauricio Macri políticamente activo”, afirmó durante una entrevista con LU9, donde explicó que el exmandatario encabezará una convocatoria dirigida a dirigentes y simpatizantes de la región.

Según Alonso, la gira comenzó en marzo y responde a una decisión de Macri en su rol de presidente del PRO: recorrer distintas zonas del país para “convocar en las regiones” y empezar a trabajar en la construcción de alternativas políticas locales y provinciales, sin descartar una futura propuesta nacional.

“El Próximo Paso del cambio en la Argentina” es la consigna que acompaña esta etapa del partido, que busca diferenciarse y reafirmar su identidad luego de la llegada de Javier Milei al Gobierno nacional. Alonso defendió el recorrido del PRO como un espacio con más de dos décadas de historia y sostuvo que mantiene autonomía e independencia política.

Cambios dolorosos pero importantes

En ese sentido, reivindicó el papel del partido en las transformaciones económicas impulsadas durante los últimos años y señaló que los cambios realizados fueron “algunos dolorosos, pero importantes”. Además, aseguró que el PRO cuenta con “equipos, planes, método y liderazgo” para participar de la discusión política que se viene.

El encuentro tendrá como anfitrión al intendente en uso de licencia y actual senador provincial Guillermo Montenegro, una de las figuras de referencia del PRO en Mar del Plata. También se espera la presencia del presidente del PRO bonaerense, Cristian Ritondo; la intendenta de Vicente López y vicepresidenta del partido, Soledad Martínez; y el secretario general, Fernando De Andreis.

Alonso mencionó además la participación del intendente interino de General Pueyrredón, Agustín Neme, y de otros dirigentes regionales. “Probablemente yo también me acerque”, indicó.

Para la dirigente, Mar del Plata ocupa un lugar estratégico dentro del armado del PRO en la provincia de Buenos Aires. Definió a la ciudad como “un bastión” y destacó la continuidad del espacio a nivel local. En ese marco, valoró la llegada de Neme al Ejecutivo municipal como una muestra de que el partido “tiene semillero” y genera nuevas generaciones de dirigentes.

Críticas a Kicillof

La legisladora también apuntó contra la gestión del gobernador bonaerense Axel Kicillof y cuestionó al peronismo provincial. “Ya fue demasiado desastre”, sostuvo, al reclamar un cambio en la provincia de Buenos Aires y plantear que el PRO debe volver a ocupar un lugar central en la discusión política.

Consultada sobre la posibilidad de una candidatura presidencial de Macri en 2027, Alonso evitó confirmar escenarios. Reconoció que dentro del PRO “a muchos les gustaría” que el expresidente considerara esa posibilidad, aunque aclaró que “no estamos en ese momento”.

La dirigente explicó que la etapa actual está enfocada en una construcción interna: definir liderazgos, seleccionar dirigentes y preparar candidatos para las intendencias. “Donde el PRO gobierna se vive mejor”, afirmó, al destacar también la incorporación de personas provenientes de la academia, el sector privado, la ciencia y la tecnología.

Macroeconomía ordenada

En relación con la gestión de Javier Milei, Alonso realizó un balance con matices. Consideró que en términos macroeconómicos “la situación está muy ordenada”, pero reconoció que todavía existe una distancia entre los indicadores generales y la realidad cotidiana de muchos argentinos.

“El argentino promedio todavía no siente que el cambio llegó a su vida”, planteó. Para la dirigente, el desafío de la próxima etapa será que la mejora económica comience a reflejarse en los hogares, especialmente en aquellas familias que aún tienen dificultades para llegar a fin de mes o que atraviesan problemas de endeudamiento.

El acto del PRO está previsto para este viernes 26 de junio a las 18 en La Normandina. Desde el partido informaron que se habilitó un sistema de inscripción para identificar a los asistentes, aunque remarcaron que la prensa podrá participar del encuentro.

Fuente: Agencia DIB