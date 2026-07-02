La Justicia intimó a la Anses a restituirle a Cristina la pensión por viudez

Cristina Fernández de Kirchner en su departamento de San José 1111.

La Justicia previsional intimó a la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) a restituir, en un plazo de diez días, el pago de una pensión a la expresidenta Cristina Fernández, cuyo monto rondaría los $ 15 millones mensuales. La decisión ordena dar cumplimiento a la medida cautelar dictada en febrero por los jueces Sebastián Russo y Juan Fantini, quienes dispusieron que, de manera provisoria, vuelva a percibir la asignación correspondiente por su condición de viuda del expresidente Néstor Kirchner, pese a la condena por administración fraudulenta en perjuicio del Estado que cumple actualmente.

Según informa el diario La Nación, de acuerdo con la fecha de la notificación, el plazo para cumplir con la resolución vencerá el miércoles 8. Fuentes del Gobierno señalaron que la administración acatará la orden judicial, aunque mantendrá el recurso de queja presentado ante la Corte Suprema con el objetivo de revertir el fallo de la Cámara.

La cautelar había sido concedida en febrero por los magistrados de la Sala III de la Cámara Federal de la Seguridad Social, luego de que la exmandataria apelara la resolución de la jueza Karina Alonso Candis, titular del Juzgado Federal de la Seguridad Social N° 1, quien había rechazado inicialmente su planteo.

En los últimos días, Anses solicitó al tribunal que, antes de reanudar el pago de la prestación, se exigiera a Fernández una "caución real". El organismo argumentó que esa garantía permitiría al Estado recuperar los fondos abonados en caso de que, al finalizar el proceso judicial, la sentencia definitiva resulte contraria al reclamo de la expresidenta.

Como respuesta, Fernández presentó una "caución juratoria", mediante la cual asumió el compromiso de reintegrar el dinero si así lo determinara una futura resolución judicial. A diferencia de la caución real, este mecanismo no requiere respaldar ese compromiso con bienes u otros activos. El pago dispuesto por la Cámara tiene carácter transitorio y se mantendrá hasta que exista una sentencia definitiva sobre la demanda iniciada por la expresidenta contra la decisión de la Anses de dar de baja tanto la pensión derivada del fallecimiento de Néstor Kirchner como la jubilación de privilegio que percibía por haber ejercido la Presidencia. En el último mes en que ambas prestaciones fueron abonadas, totalizaron más de $ 35,2 millones brutos y cerca de $22 millones netos. Fuente: Agencia DIB

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