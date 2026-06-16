La Justicia advierte a Cristina Kirchner con la prisión efectiva tras el acto que organizó Mayra Mendoza

El juez de Ejecución que controla el cumplimiento de su condena, Rodríigo Giménez Uriburu, le advirtió hoy a la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner sobre la posibilidad de perder el beneficio de la prisión domiciliara si persisten en su domicilio actos políticos como el del fin de semana pasado, se desplegó una bandera con la inscripción “de San José a la Rosada” en medio de una manifestación de apoyo organizada por la diputada provincial Mayra Mendoza.

“ Intimase a Fernández de Kirchner que en lo sucesivo se abstenga de desplegar conductas o asumir comportamiento s que puedan implicar el incumplimiento de las pautas y condiciones bajo las cuales fue concedida y se ejecuta la modalidad domiciliaria de cumplimiento de la pena de prisión que le ha sido impuesta, bajo apercibimiento de ley en caso de verificarse nuevos incumplimientos (art. 34 de la ley 24.660)“, escribió Giménez Uriburu en una resolución.

El artículo que citó Giménez Uriburu precisa que el juez de ejecución de la pena “ revocará la detención domiciliaria cuando el condenado quebrantare injustificadamente la obligación de permanecer en el domicilio fijado o cuando los resultados de la supervisión efectuada así lo aconsejaren o cuando se modificare cualquiera de las condiciones y circunstancias que dieron lugar a la medida”.

La advertencia llega en medio de un incremento de las manifestaciones callejeras de apoyo a CFK, al cumplirse un año de la resolución de la Corte que habilitó la prisión: hay marchas y manifestaciones públicas , como la del diputado Miguel Pichetto, que señaló que el Congreso podría anular la condena original por administración fraudulenta, que incluyó una accesoria de prohibición de ejercer cargos públicos.

La resolución de Giménez Uriburu apuntó en ese marco textualmente contra el evento realizado el domingo frente al departamento donde vive Cristina Kirchner, donde se desplegó una bandera “de gran tamaño” en la que se leía “De San José 1111 a la Rosada”, que fue acompañada de otros carteles y mensajes de adhesión. La expresidenta correspondió el gesto de apoyo saludando desde el balcón.

La acción fue parte de un evento llamado “Quilmes con Cristina”, que motorizó Mendoza, una camporista de cercanía estrecha con Máximo Kirchner, que fue intendenta de ese distrito del conurbano hasta el año pasado y aún controla los movimientos del peronismo allí. Mendoza es una de las más enfáticas a la hora de defender la estrategia de poner a la libertad de la expresidenta como la principal consigna política del oficialismo.

El 20, en tanto, el kirchnerismo planea realizar un banderazo -en coincidencia con el día de la Bandera- en Parque Lezama, en CABA, para reclamar la libertad de Cristina Kirchner.

Fuente: Agencia DIB.