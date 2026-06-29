Kicillof pidió autocrítica y unidad: "No es tiempo de candidaturas, es tiempo de organizarse"

El gobernador bonaerense Axel Kicillof encabezó un acto con dirigentes del PJ de Entre Ríos a través de una videoconferencia.

En su camino de un armado nacional, el gobernador bonaerense Axel Kicillof encabezó un acto con dirigentes del PJ de Entre Ríos a través de una videoconferencia. El mandatario dejó definiciones con fuerte contenido político: hizo una autocrítica sobre la gestión del último gobierno peronista, pidió dejar de lado las internas anticipadas y llamó a organizar al espacio para volver a ser una alternativa electoral.

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Mario Ishii, del crítico de La Cámpora al protagonista de una interna que hoy golpea a Kicillof

“Venimos de un gobierno nuestro que no funcionó, y eso nos llevó también a que ahora gobierne Milei” , expresó Kicillof durante su intervención. La frase marcó uno de los ejes centrales de su discurso: la necesidad de que el peronismo revise sus errores recientes y pueda ofrecer una nueva propuesta frente al escenario político nacional.

El gobernador bonaerense sostuvo que el desafío del espacio es recuperar la confianza de la sociedad y construir una alternativa que pueda responder a las demandas actuales. “Nosotros le tenemos que poder explicar, le tenemos que poder certificar al pueblo en su conjunto que somos una alternativa que va a revisar lo que hizo y va a proponer lo que se necesita para sacar al país de este pozo donde lo están metiendo”, afirmó.

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Distancia de la interna

En ese sentido, Kicillof buscó marcar distancia de cualquier discusión interna inmediata y planteó que el objetivo debe estar puesto en fortalecer la organización territorial. “No es ni siquiera este un año para lanzar campañas, para candidaturas o para disputas de ese tipo. Es un año de organización, de armado, de construcción y de estar al lado de quienes sufren”, señaló.

El mensaje estuvo dirigido a una interna peronista que atraviesa un proceso de reconfiguración luego de la derrota electoral y donde distintos sectores comenzaron a debatir el liderazgo y el rumbo del espacio. Frente a esa situación, el mandatario bonaerense insistió en la necesidad de evitar las divisiones.

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“No es momento de perder el tiempo, no es momento de estar en chiquitajes; es momento de juntar voluntades, juntar militancias, juntar representatividades para poder llegar al 27 con la alternativa política que le dé una salida a esta situación”, sostuvo, en referencia al próximo escenario electoral.

"No alcanza solo con el peronismo"

Además, Kicillof remarcó el rol que debe asumir el peronismo dentro de una eventual construcción opositora. “La fuerza que puede articular una alternativa para dar vuelta esta situación es el peronismo. Y obviamente, no alcanza solo con el peronismo, pero tiene que ser el peronismo el que conduzca”, afirmó.

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La jornada contó también con la participación del ministro de Seguridad bonaerense, Javier Alonso, quien profundizó el mensaje político y apuntó contra sectores del justicialismo que, según consideró, no tienen una postura clara frente al gobierno de Javier Milei.

“Milei no puede ganar. Y en ese contexto tenemos que juntarnos todos los peronistas que queremos ganar a Milei”, sostuvo Alonso. En esa línea, agregó: “Parece que hay peronistas que no quieren ganar la elección. Bueno, nosotros queremos ganar la elección, le queremos ganar a Milei”.

El funcionario bonaerense planteó que el armado debe comenzar con anticipación porque el desafío no será solamente electoral, sino también de gestión. “Estamos convencidos de que le podemos ganar y estamos convencidos de que va a ser muy difícil gobernar. Por eso la importancia de organizarnos desde ahora”, afirmó.

El encuentro tuvo como anfitrión político al exdiputado nacional Marcelo Casaretto, quien expresó el respaldo de un sector del peronismo entrerriano a la figura de Kicillof y planteó la necesidad de avanzar en una construcción nacional alrededor del gobernador bonaerense.

“Todos coincidimos en la necesidad de que Kicillof sea presidente de la Nación, coincidimos en un proceso nacional”, sostuvo Casaretto. Además, propuso generar una mesa de trabajo amplia en Entre Ríos para impulsar el proyecto político del mandatario bonaerense.

“Nos gustaría charlar contigo personalmente para conformar una mesa de conducción generosa, amplia, representativa de todo Entre Ríos y después preparar tu llegada acá, con actividades en cualquier lugar de la provincia, donde somos gobierno o donde somos oposición”, planteó.

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Nos van a tratar de poner piedras

Kicillof tomó la propuesta y ratificó su intención de ampliar la construcción política. “Tenemos que seguir profundizando. Hay que ampliar, ampliar, ampliar”, afirmó. También advirtió que el espacio deberá enfrentar críticas y obstáculos en el camino: “Nos van a tratar de señalar, de limitar, de poner piedras, pero estoy convencido de que tenemos la responsabilidad histórica de hacerlo porque la gente está sufriendo y la está pasando mal”.

La reunión reunió a intendentes, legisladores provinciales y dirigentes históricos del justicialismo entrerriano. Entre los participantes estuvieron representantes de distintos departamentos de la provincia, como intendentes, concejales, referentes territoriales y exfuncionarios, en una muestra del intento de construir una estructura política amplia.

Fuente: Agencia DIB