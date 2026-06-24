El oficialismo logró el aval de Diputados para pagarle una deuda de USD 171 millones a dos fondos buitre

El oficialismo convalidó hoy en la cámara de Diputados un acuerdo que cerró el Gobierno para pagar USD 171 millones a dos fondos buitres que aún mantenían litigios pendientes con el país por el default de 2001, en una sesión realizada en medio de la tensión por el tratamiento delo caso del jefe de Gabinete, Manuel Adorni.

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El acuerdo es con los fondos Bainbridge y Attestor e implica que esos fondos retiren cualquier demanda para alcanzar eventuales embargos sobre activos argentinos, lo que implica poner fin a los procesos de búsqueda de bienes (“discovery”) impulsados por los acreedores para formar un cobro.

La propuesta oficial fue acompañada por los aliados habituales del Gobierno en el Congreso así como por los espacios del centro político. El peronismo, en cambio, lideró la postura de rechazo. El proyecto ya es ley, porque tenía sanción previa del Sen ado.

Según el Gobierno, la transacción implica una reducción superior al 30% respecto de los montos reclamados y busca eliminar riesgos judiciales sobre activos estratégicos del Estado argentino.

De acuerdo al Procurador del Tesoro, Sebastián Amerio, Attestor redujo su reclamo de US$160 millones a US$104 millones, mientras que Bainbridge pasó de US$96 millones a US$67 millones. “Lo que se está haciendo es pagar menos”, resumió durante el debate en comisiones.

Alberto “Bertie” Benegas Lynch (LLA) defendió el acuerdo con los holdouts y sostuvo que, “después de 25 años”, la Argentina tiene “la gran posibilidad de empezar a cerrar esta herida del default internacional”.

La diputada Vanesa Siley, una de las voces más cercanas al kirchnerismo, acusó al Gobierno de pretender resolver la deuda “a costa del hambre de la gente” y advirtió que el acuerdo implica “bajar los salarios de los trabajadores” y profundizar la recesión.

Fuente: Agencia DIB.