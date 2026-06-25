jueves 25 de junio de 2026
25 de junio de 2026 - 15:55

El oficialismo consiguió bloquear una nueva maniobra para interpelar a Adorni

No hubo quorum en el Senado para avanzar contra el jefe de Gabinete, al igual que había ocurrido ayer en Diputados.

Por Agencia DIB
Patricia Bullrich roderada de senadores de LLA.&nbsp;

Patricia Bullrich roderada de senadores de LLA. 

DIB

El gobierno logró bloquear nuevamente una maniobra de la oposición contra el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, al caerse una sesión prevista en el Senado para tratar su interpelación por falta de quorum, pero al costo de resignar el tratamiento de un proyecto que considera central en su agenda: el de inviolabilidad de la propiedad privada.

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La resolución final de la jornada en la cámara Alta arrojó una curiosidad: la falta de quórum ocurrió por voluntad tanto de La Libertad Avanza como del kirchnerismo. AL momento de la sesión, había 40 senadores en el recinto: 20 de la LLA, 9 de la UCR, 2 de Pro y 9 de bloques menores, entre peronistas “dialoguistas” y provinciales”.

En la previa de la jornada se había dado una discusión reglamentaria, ya que el kirchnerismo sostenía que la interpelación debía aprobarse con mayoría absoluta, pero el oficialismo impuso el criterio de dos tercios de los votos, una vara mucho más exigente, aunque luego de cambiar de opinión: en un principio Patricia Bullrich había coincidido con el criterio del PJ.

Pero esa cuestión no llegó a ser debatida porque no hubo quorum, al igual que ocurrió ayer en Diputados, donde también se frustró una sesión para interpelar al jefe de Gabinete y, además, aplicarle una moción de censura para correrlo de su cargo.

Ahora, el debate sobre la comparecencia del funcionario ante la Cámara alta tendrá un nuevo capítulo la semana próxima. Minutos antes de la hora a la que estaba llamada la sesión, se conoció la convocatoria a la Comisión de Asuntos Constitucionales para que el miércoles próximo trate los proyectos que reclaman la interpelación del jefe de Gabinete.

La fallida sesión implicó, también, una nueva postergación del polémico proyecto de ley de inviolabilidad de la propiedad privada. En el oficialismo se consolaron argumentando que los números para poder aprobarlo “estaban muy justos” y que no es un tema de extrema urgencia para el Gobierno.

Fuente: Agencia DIB.

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