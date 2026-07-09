jueves 09 de julio de 2026
9 de julio de 2026 - 17:08

El gobierno de Trump saludó a Milei por el 9 de Julio y consideró a Argentina es "un socio imprescindible"

El secretario de Estado Marc Rubio firmó una carta en la que reivindicó la alianza entre su país y Argentina.

Por Agencia DIB
El presidente Javier Milei y su par norteamericano, Donald Trump. (Embajada EEUU)

El presidente Javier Milei y su par norteamericano, Donald Trump. (Embajada EEUU)

El gobierno de Donald Trump saludó este jueves al pueblo argentino en el 210 aniversario de la Independencia y dijo que la Argentina “se ha convertido en un socio indispensable” en el hemisferio.

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En un comunicado firmado por el Secretario de Estado Marco Rubio, el gobierno de Estados Unidos brindó los saludos habituales que el gobierno estadounidense suele hacer a los países del mundo en el día de sus principales fechas patrias. Más allá del protocolo, estos mensajes suelen indicar cuál es la importancia estratégica de esa nación para EE.UU.

En nombre de los Estados Unidos de América, extiendo mis más cálidas felicitaciones al pueblo argentino por el 210º aniversario de su independencia”, dice el texto firmado por Rubio.

Bajo el liderazgo del presidente Javier Milei, Argentina se ha convertido en un socio indispensable para avanzar en la prosperidad, la seguridad y la estabilidad en todo de nuestro hemisferio”, sigue el comunicado, reforzando la noción de alianza estratégica con el gobierno de Milei.

“Estados Unidos está comprometido a ampliar nuestra colaboración en minerales críticos, energía nuclear civil, comercio e inversión”, agregó, resaltando los sectores con los que últimamente han estado trabajando ambos países y donde aspiran a seguir reforzando la alianza.

“Juntos, estamos enfrentando las amenazas del narcoterrorismo, el crimen transnacional y los regímenes autoritarios que socavan la libertad en nuestra región. El liderazgo de principios de Argentina en la defensa de la libertad y la oposición a la tiranía da un ejemplo poderoso”, agregó el comunicado, resaltando la alianza ideológica y lo que espera del rol del país en la región.

“De cara al futuro, confío en que nuestra asociación seguirá dando resultados significativos para ambas naciones y nuestro hemisferio en su conjunto”, culminó Rubio.

Hace unos días, el 4 de julio, cuando se cumplieron 250 años de la independencia de Estados Unidos, Milei firmó una carta titulada “Hacer América Grande otra Vez” -el slogan de la administración Trump- en la que reafirmaba su compromiso político e ideológico con el modelo que expresa ese país.

Fuente: Agencia DIB.

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