El gobierno de Trump saludó a Milei por el 9 de Julio y consideró a Argentina es "un socio imprescindible"

El gobierno de Donald Trump saludó este jueves al pueblo argentino en el 210 aniversario de la Independencia y dijo que la Argentina “ se ha convertido en un socio indispensable ” en el hemisferio.

En un comunicado firmado por el Secretario de Estado Marco Rubio, el gobierno de Estados Unidos brindó los saludos habituales que el gobierno estadounidense suele hacer a los países del mundo en el día de sus principales fechas patrias. Más allá del protocolo, estos mensajes suelen indicar cuál es la importancia estratégica de esa nación para EE.UU.

“ En nombre de los Estados Unidos de América, extiendo mis más cálidas felicitaciones al pueblo argentino por el 210º aniversario de su independencia ”, dice el texto firmado por Rubio.

“ Bajo el liderazgo del presidente Javier Milei, Argentina se ha convertido en un socio indispensable para avanzar en la prosperidad, la seguridad y la estabilidad en todo de nuestro hemisferio ”, sigue el comunicado, reforzando la noción de alianza estratégica con el gobierno de Milei.

“Estados Unidos está comprometido a ampliar nuestra colaboración en minerales críticos, energía nuclear civil, comercio e inversión”, agregó, resaltando los sectores con los que últimamente han estado trabajando ambos países y donde aspiran a seguir reforzando la alianza.

“Juntos, estamos enfrentando las amenazas del narcoterrorismo, el crimen transnacional y los regímenes autoritarios que socavan la libertad en nuestra región. El liderazgo de principios de Argentina en la defensa de la libertad y la oposición a la tiranía da un ejemplo poderoso”, agregó el comunicado, resaltando la alianza ideológica y lo que espera del rol del país en la región.

“De cara al futuro, confío en que nuestra asociación seguirá dando resultados significativos para ambas naciones y nuestro hemisferio en su conjunto”, culminó Rubio.

Hace unos días, el 4 de julio, cuando se cumplieron 250 años de la independencia de Estados Unidos, Milei firmó una carta titulada “Hacer América Grande otra Vez” -el slogan de la administración Trump- en la que reafirmaba su compromiso político e ideológico con el modelo que expresa ese país.

Fuente: Agencia DIB.