martes 07 de julio de 2026
7 de julio de 2026 - 12:16

El Gobierno confirmó que Adorni mantiene la custodia por "motivos de seguridad"

El vocero presidencial, Adrián Ravier, informó que el exjefe de Gabinete mantiene este privilegio. Adorni aseguró en su carta de renuncia que recibe “hostigamiento” y “ensañamiento”.

Por Agencia DIB
El vocero presidencial Adrián Ravier.&nbsp;

El vocero presidencial Adrián Ravier. 

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No obstante haber abandonado la función pública, el Gobierno confirmó que Manuel Adorni mantiene su custodia, uno de los privilegios de los que gozan los funcionarios, por "cuestiones de seguridad".

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Así lo informó el vocero presidencial, Adrián Ravier, en su segunda conferencia de prensa en Casa Rosada.

"Por motivos de seguridad por ahora se mantiene [la custodia de Adorni]", reveló ante la pregunta del periodismo acreditado.

En su carta de renuncia, el exvocero y exjefe de Gabinete reveló que sufre “hostigamiento” y “ensañamiento” en medio de la causa que lo investiga por presunto enriquecimiento ilícito.

“No hay un mecanismo paralelo”

En tanto, ante la repregunta sobre la posibilidad de que la administración nacional esté realizando una auditoría interna para encontrar nuevas irregularidades en la gestión de Adorni, Ravier dijo que el tema “está claramente en la Justicia” y, por lo tanto, no existe un mecanismo paralelo dentro del Gobierno.

“No es que tenemos nosotros internamente en Casa Rosada un mecanismo aparte del que ya está llevando adelante la Justicia. No hay un mecanismo aparte nuestro”, enfatizó el vocero.

Fuente: Agencia DIB

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