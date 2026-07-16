Duro intercambio de mensajes entre Bullrich y Villarruel por la sesión en el Senado por la Ley de Tierras

La vicepresidenta Victoria Villarruel y la jefa del bloque libertario en el Senado, Patricia Bullrich , mantuvieron un durísimo cruce de mensajes, cuando después del partido en el que la Selección argentina venció a su par inglesa la vice sugirió suspender la sesión en el Senado en la que el oficialismo buscará tratar el proyecto de ley que elimina restricciones a la compra de tierras por parte de extranjeros .

Reacciones de todo el arco político ante el épico triunfo de la Selección ante Inglaterra

Según supo el diario porteño La Nación , todo comenzó con un mensaje de Villarruel a Bullrich via WhatsApp: “Cómo vamos a tener sesión después de haber casi ganado el Mundial” . “Para festejarlo”, fue la respuesta de Bullrich. “Para vender el país” , respondió Villarruel y completó: “Nadie quiere festejar en el Senado” . Ahí propuso que cada senador lo haga en su provincia, con su familia, “no votando una ley que es indignante por el capítulo de tierras”.

Bullrich le respondió: “Para vos. Para nosotros cambiar el país es el desafío ”. A lo que Villarruel retrucó: “ Y lo cambiás vendiendo tierras . Cómo se nota que la integridad territorial no les importa nada”.

A su vez, la jefa del bloque libertario respondió: “Ni se venden tierras. Se desarrolla el país”. Villarruel fue por más al sostener que “no se desarrolla nada, están cerrando pymes todos los días y ustedes están en Narnia”. Y continuó: “ La gente no tiene para comer. Están endeudados . Vayan a los pueblos en vez de digitar todo desde un despacho”.

“Los argentinos quieren progresar”

La respuesta de Bullrich no se hizo esperar. “Yo estoy bien en la realidad. Y los argentinos quieren progresar no ser más subdesarrollados, populistas, pobres. Cuántos kirchneristas habrán ido al Mundial”, dijo.

Villarruel respondió: “Uds nos quieren rifar. No seas hipócrita. Igual no nos vamos a poner de acuerdo. Vos ya tomaste partido y yo tomo partido por Argentina”. Y chicaneó: “Preguntale a Viola que se debe haber encontrado con ellos allá”, en referencia al viaje de Santiago Viola, viceministro de Justicia y quien fue visto el último sábado en el partido por cuartos de final entre Argentina y Suiza.

“Si no te gusta renunciá!”

“Si no te gusta renunciá! Es lo que deberías hacer si escribís lo que escribís”, respondió Bullrich. “A mí también me votaron. Y no te votaron a vos. Así que agua y ajo”, fue la respuesta de Villarruel. Y agregó que lo que escribía era porque “es la realidad de la ley que vos estás empujando por obsecuente”. Y Bullrich disparó: “A mí me votaron 6.600.000 y después el 51% de la Ciudad”.

“Bueno, buena suerte, llegaste tarde y te querés venir a hacer la viva. Andá a chuparle las medias a Karina”, dijo la vicepresidenta, en referencia a la secretaria general del Gobierno, Karina Milei.

Bullrich no se quedó atrás: “Chau! chau, comienzo y fin de una corta vida política”. A lo que la vice respondió: “Problema mío. Ser un parásito y casta como vos no es mi ejemplo de vida. Chau”.

El final llegó de la mano de Bullrich que después de algunos minutos respondió: “Perdón estaba festejando. Pero los buenos como Messi somos capaces de jugar muchos mundiales. Y para tu récord, nunca pensé que eras tan mal educada”.

Fuente: Agencia DIB