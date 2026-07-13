lunes 13 de julio de 2026
13 de julio de 2026 - 11:30

Confirman un aumento salarial del 7% para las fuerzas de seguridad bonaerenses

Es el mismo porcentaje que se acordó con docentes y estatales. Lo anunció el ministro de Economía, Pablo López.

Por Agencia DIB
Ingresantes de la Policía Bonaerense.&nbsp;

Ingresantes de la Policía Bonaerense. 

El Gobierno de la Provincia de Buenos Aires anunció este lunes un aumento salarial escalonado del 7% para las fuerzas de seguridad. Fue en el marco de una conferencia de prensa realizada por los ministros de Gobierno, Carlos Bianco; y de Economía, Pablo López.

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“Al igual que con los trabajadores docentes y con los estatales, las fuerzas de seguridad de la Provincia recibirán un incremento salarial del 7% que se hará efectivo en dos tramos: un 5% en julio y un 2% en agosto. También hemos contemplado un incremento de las asignaciones familiares en un 30%”, señaló López.

Este aumento, que adelantó Agencia DIB el sábado, es para los efectivos policiales, tal como se acordó con los trabajadores docentes y de la Ley 10.430, y se calculará respecto a los salarios percibidos en junio.

“Como todo el país, estamos en un momento muy difícil: las vías de recaudación caen, la actividad se derrumba, el consumo disminuye y el endeudamiento de las familias está en niveles récord”, sostuvo López. Y agregó: “En este contexto, es doblemente meritorio el esfuerzo que hace la Provincia para fortalecer la gestión y, a la vez, sostener el poder adquisitivo de todos los trabajadores y trabajadoras bonaerenses”.

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