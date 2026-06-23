martes 23 de junio de 2026
23 de junio de 2026 - 19:28

Bullrich suspendió el informe que debía dar Adorni en el Senado para "no exponerlo" pero él la contradijo

La jefa del bloque de LLA salió al rescate del jefe de Gabinete, que debía para informar sobre la gestión pero hubiee enfrentado preguntas sobre patrimonio. El funcionario, por su parte, pareció desafiar a Bullrich: "estoy dispuesta a ir", posteó.

Por Agencia DIB
Patricia Bullrich y Manuel Adorni.&nbsp;

Patricia Bullrich y Manuel Adorni. 

Archivo DIB.

Horas después de que se caiga una sesión especial en la cámara de Diputados para avanzar con una interpelación, el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, recibió la segunda buena noticia del día: la jefa de la bancada de La Libertad Avanza en el Senado, Patricia Bullrich, suspendió el informe de Gestión que debía brinda el 2 de julio en la cámara Alta.

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Yo lo suspendí (al informe) porque no tenía sentido hacerlo venir para que lo tengan ocho horas castigándolo en público; además, los senadores no están interesados en hacerle preguntas como jefe de Gabinete”, le confirmó esta tarde la propia Bullrich al diario La Nación, según una nota firmada por su cronista parlamentario, Gustavo Ibarra.

El encuentro de julio es una obligación constitucional de Adorni como jefe de Gabinete, pero Bullrich por ahora lo pospuso, ya que la sesión previsiblemente se iba a transformar en una sucesión de preguntas sobre su situación patrimonial por parte de la oposición, como ella misma admitió.

La decisión de la jefa de los senadores de LLA parece formar parte de una iniciativa más amplia del oficialismo para blindar a Adorni en su cargo, o al menos para retrasar todo lo posible su salida, que hoy también tuvo su capítulo en Diputados, donde con apoyo de PRO y la UCR, los libertarios evitaron que haya quórum para una sesión especial pedido por el kirchnerismo.

La novedad de la jugada de Bullrich se dio luego de una serie de reuniones del propio Adorni con senadores de La Libertad Avanza, de la que sin embargo no participó en forma directa la jefa de la bancada.

Pero Bullrich tuvo un rol activo en la estrategia para descomprimir la presión sobre Adorni: cerró un acuerdo con la oposición para que sea necesaria una mayoría de dos tercios para imponer un proyecto para interpelar Adornim lo que podría ser tratado el jueves. El número es parte de una discusión reglamentaria, pero Bullrichi había aformado lo contrario la semana pasada, cuando dijo que bastaba con la mayoría absoluta de los senadores, es la mitad más uno del total de los senadores.

Pese a ese contexto, al final de la tarde, Adorni realizó un posteo que pareció desafiar a Bullrich, en el que se muestra dispuesto a concurrir el 2 de juli. "Estoy a disposición para presentarme el día 2 de Julio próximo al Honorable Senado de la Nación para brindar el informe de gestión como marca la Constitución Nacional",escribió Adorni en X.

Con esa intervención, dejó abierto el destino final de la sesión del 2 de julio y puso en duda la intención de Bullrich, que había sido crítica de su situación, en público.

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Fuente: Agencia DIB.

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