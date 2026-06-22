lunes 22 de junio de 2026
22 de junio de 2026 - 13:18

Adorni anunció que Javier Lanari deja de ser secretario de Comunicación y Prensa

El Jefe de Gabinete, Manuel Adorni, aclaró que en breve se conocerá el nombre de su reemplazante.

Por Agencia DIB
Manuel Adorni y Javier Lanari.&nbsp;

Manuel Adorni y Javier Lanari. 

Luego de su reunión con Adrián Ravier, el nuevo vocero presidencial, Manuel Adorni anunció que Javier Lanari dejará de ser el secretario de Comunicación y Prensa del Gobierno de Javier Milei. La noticia se da en un contexto de crisis que llevó a que el actual jefe de Gabinete deje su rol de vocería en medio de una investigación por presunto enriquecimiento ilícito

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"Mi enorme agradecimiento a Javier Lanari, que dejará su rol como Secretario de Comunicación y Prensa de la Nación tras estos dos años y medio acompañando la gestión. En nombre del Gobierno, le deseo lo mejor para sus futuros desafíos", posteó Adorni en X.

Sin embargo, aclaró que el nombre del nuevo funcionario será comunicado a la brevedad, y que "trabajará a la par" de Adrián Ravier, el nuevo vocero presidencial.

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Previo al anuncio, Adorni mantuvo un encuentro en el Ministerio del Interior con Ravier, que también comunicó a través de redes sociales como una "etapa de transformación".

Lanari asumió en diciembre de 2025, luego de desempeñarse como subsecretario de Comunicación, y quedó bajo la órbita de la Jefatura de Gabinete.

Así, la Jefatura volvió a absorber la Secretaría de Comunicación y Prensa, que había dependido de Presidencia durante el breve período en el que Adorni fue su titular con rango de ministro. Ahora, esa área quedó nuevamente bajo su control como jefe de Gabinete. Pese al cargo que tenía, Lanari nunca ejerció como vocero, porque esa función continuó a cargo del propio Adorni.

Fuente: Agencia DIB

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