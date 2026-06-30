Violación en "manada" en Médanos: siete años de prisión para siete acusados

Condenados a siete años de prisión por una violación en "manada" en Médanos. La Nueva

La Justicia de Bahía Blanca condenó a siete años de prisión a los siete acusados de tomar parte de una violación en "manada" que se registró hace casi diez años en la zona de Médanos, en perjuicio de una adolescente de 17 años. Alan Ezequiel Ábalos (26), Franco Fabián Apis (28), Erik Dalla Riva (27), Kevin Dalla Riva (29), Fernando Nicolás Queral Herrera (27), Alexis Gaspar Roa (28) y Enzo Gustavo Torres (27) fueron condenados por el delito de abuso sexual con acceso carnal, en los términos del artículo 119, tercer párrafo, del Código Penal.

De acuerdo con el diario La Nueva, por el mismo hecho también hay otras tres personas que al momento del delito eran menores y serán juzgadas en el Fuero de Responsabilidad Penal Juvenil.

Pese al pedido de la acusación, el juez Hugo Adrián De Rosa no hizo lugar al pedido de inmediata detención de los imputados, al menos hasta que la sentencia quede firme. De todas maneras, les ordenó la prohibición de salida del país, así como todo tipo de contacto con la víctima, ya sea en forma personal o por cualquier otro medio, además de estar impedidos de realizar actos de hostigamiento, intimidación o acercamiento a su persona o los lugares que frecuenta.

Recuerda La Nueva, el ataque sexual se produjo en medio de una fiesta de cumpleaños que se realizaba en una quinta ubicada sobre la ruta 22, en cercanía de Médanos, la madrugada del 30 de noviembre de 2017. La víctima asistió a esa propiedad, donde también estaban los acusados quienes, mediante un acuerdo de voluntades, abusaron sexualmente de ella.

Los jóvenes habrían ideado un juego de naipes mediante el cual obligaron a desnudarse a la menor cuando perdió la partida, para luego arrojarse a un estanque de agua. Una vez que volvió por sus prendas, la engañaron para que ingresara en una habitación, donde finalmente apagaron la luz, cerraron la puerta y la sometieron, pese a los gritos de auxilio de la víctima y el intento de ayudar de una amiga, que logró cesar la acción una vez que gritó que iba a llamar a la Policía. Fuente: Agencia DIB

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