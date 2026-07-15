Lincoln: condenado por abusar de su hija tiene prisión domiciliaria y reclaman que vuelva a la cárcel

Un hombre de la localidad de Lincoln fue condenado en 2023 por abusar sexualmente de su propia hija . Ahora la joven se enteró de que su padre cumple con prisión domiciliaria en su casa en la misma localidad y reclama que vuelva a la cárcel: “Mi salud mental no está en condiciones de asimilar que esté cerca de mí” .

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Anahí Sorgentini pidió en una entrevista con La Posta que su padre, Gastón Sorgentini , condenado en 2023 a diez años de prisión por abuso sexual agravado por el vínculo, cumpla la totalidad de la pena en una unidad penitenciaria.

La joven manifestó que supo de la medida por terceros y aseguró que nunca había recibido una notificación oficial sobre la resolución adoptada por el Juzgado de Ejecución: “El sábado me enteré por allegados de que Gastón Sorgentini, condenado en 2023 por abusos sexuales agravados por el vínculo hacia mí, se encuentra en su domicilio de Lincoln. Nadie me notificó en estos siete meses de que él estaba en su casa ”.

“Me lo prometió”

La chica recordó que la condena establecía una pena de diez años de prisión, con vencimiento el 7 de febrero de 2030, y sostuvo que esperaba que esa sentencia se cumpliera de manera efectiva. “A mí se me prometió frente a la sentencia que él iba a cumplir su condena en la cárcel, que es donde tiene que estar”, enfatizó.

También expresó su preocupación por las consecuencias que la decisión judicial tiene en su vida cotidiana. La joven continúa bajo tratamiento psicológico y psiquiátrico, y aseveró que la presencia de su padre en la ciudad le genera temor. “Tengo pericias psicológicas, psiquiátricas y médicas que avalan que mi salud mental no está en condiciones de asimilar que esté cerca de mí. Lo miro y me da pánico, no duermo, no como y tengo miedo”, sostuvo.

“No quiero ser la cara de una revista porque me encontraron muerta”

Por esta situación, Anahí Sorgentini insistió en que el beneficio otorgado debe ser revisado y reclamó una respuesta de la Justicia. “No quiero ser la cara de una revista porque me encontraron muerta. Lo único que pido es que se cumpla la condena que fue dictada”, subrayó.

También remarcó que ha decidido volver a hablar públicamente para alentar a otras víctimas a denunciar situaciones de abuso. “Queremos que las víctimas se animen a hablar, que tengan una Justicia que las escuche, y que quienes cometen estos delitos sean condenados y cumplan efectivamente sus penas”, concluyó.

Fuente: Agencia DIB