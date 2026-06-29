lunes 29 de junio de 2026
29 de junio de 2026 - 14:30

Esteban Echeverría: detonaron unas 24 granadas de fusil antitanque en un descampado

Participaron del procedimiento efectivos de la Policía Federal Argentina, de la Brigada de Explosivos y Bomberos, en el ámbito jurisdiccional de la Comisaría 1° de Esteban Echeverría, Monte Grande.

Por Agencia DIB
Fuerzas de seguridad y bomberos detonaron 24 granadas en un descampado de la localidad de Esteban Echeverría.&nbsp;

Fuerzas de seguridad y bomberos detonaron 24 granadas en un descampado de la localidad de Esteban Echeverría. 

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Agentes de la Policía y personal de Bomberos participaron en la madrugada de este lunes de un megaoperativo para hacer estallar 24 granadas de fusil antitanque calibre de 62 milímetros. El procedimiento se llevó a cabo en una zona descampada de Esteban Echeverría y en la zona se percibieron los estruendos de las detonaciones.

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Tras la detección de los explosivos, las autoridades dispusieron el cierre del perímetro para extremar las precauciones, restringir la circulación y evitar la presencia de personas no autorizadas en el lugar. En tanto, se desconoce cómo llegaron las granadas al lugar, porque en la zona no hay cámaras de seguridad.

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Participaron del procedimiento efectivos de la Policía Federal Argentina, de la Brigada de Explosivos y Bomberos, en el ámbito jurisdiccional de la Comisaría 1° de Esteban Echeverría, Monte Grande.

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Según se informó, formaron parte de la intervención Marcela Ruiz, de la Unidad funcional de instrucción N° 1 descentralizada de Esteban Echeverría; Sebastián Garber, del Juzgado Federal N°1 de Lomas de Zamora; el Comisario Inspector Marcos Leonel Tejerina (Director de Explosivos); el Comisario Javier García (Jefe de División Detección y Neutralización de Explosivos); el Subcomisario Gastón Ruffini (Jefe de Delegación de Explosivos Lanús); y el Capitán Damián Ferraro (Jefe de Sección Abastecimiento y Depósito Judicial).

Fuente: Agencia DIB

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