Esteban Echeverría: detonaron unas 24 granadas de fusil antitanque en un descampado

Fuerzas de seguridad y bomberos detonaron 24 granadas en un descampado de la localidad de Esteban Echeverría.

Agentes de la Policía y personal de Bomberos participaron en la madrugada de este lunes de un megaoperativo para hacer estallar 24 granadas de fusil antitanque calibre de 62 milímetros. El procedimiento se llevó a cabo en una zona descampada de Esteban Echeverría y en la zona se percibieron los estruendos de las detonaciones.

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Tras la detección de los explosivos, las autoridades dispusieron el cierre del perímetro para extremar las precauciones, restringir la circulación y evitar la presencia de personas no autorizadas en el lugar. En tanto, se desconoce cómo llegaron las granadas al lugar, porque en la zona no hay cámaras de seguridad.

Participaron del procedimiento efectivos de la Policía Federal Argentina, de la Brigada de Explosivos y Bomberos, en el ámbito jurisdiccional de la Comisaría 1° de Esteban Echeverría, Monte Grande.

granadas 2

Según se informó, formaron parte de la intervención Marcela Ruiz, de la Unidad funcional de instrucción N° 1 descentralizada de Esteban Echeverría; Sebastián Garber, del Juzgado Federal N°1 de Lomas de Zamora; el Comisario Inspector Marcos Leonel Tejerina (Director de Explosivos); el Comisario Javier García (Jefe de División Detección y Neutralización de Explosivos); el Subcomisario Gastón Ruffini (Jefe de Delegación de Explosivos Lanús); y el Capitán Damián Ferraro (Jefe de Sección Abastecimiento y Depósito Judicial).

Fuente: Agencia DIB