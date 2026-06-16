martes 16 de junio de 2026
16 de junio de 2026 - 14:16

Denunció que pagó más de US$ 9.000 por 20 PlayStation 5 y el vendedor desapareció

La víctima es de Cañuelas y el vendedor de La Plata. Tenían relación comercial desde principios de año. Investigan una posible estafa.

Por Agencia DIB
La consola PlayStation 5.

La consola PlayStation 5.

La Justicia investiga una presunta estafa denunciada por un joven de 23 años oriundo de la ciudad de Cañuelas, que aseguró haber perdido US$ 9.204 tras concretar una operación para la compra de 20 consolas PlayStation 5 con un vendedor de La Plata que, según afirmó, desapareció luego de recibir el dinero.

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La denuncia fue radicada en las últimas horas en la comisaría de Ringuelet y apunta a un comerciante con quien la víctima mantenía una relación comercial desde enero de este año. De acuerdo con la presentación, ambos se conocieron a través de una publicación en Facebook en la que el acusado ofrecía consolas y otros productos electrónicos.

Al principio todo salió bien

Según relató el denunciante, las primeras operaciones se realizaron sin inconvenientes. Incluso aseguró que compró unas diez PlayStation 5 por alrededor de US$ 5.000 y que recibió la mercadería en tiempo y forma. También indicó que retiró productos en distintos domicilios de La Plata y que mantuvo reuniones con el vendedor en una cafetería céntrica de la ciudad.

Sin embargo, el conflicto comenzó el 15 de mayo, cuando realizó un nuevo pedido de 20 consolas. Siempre de acuerdo con su versión, la operación ascendía a US$ 9.204. Para concretarla transfirió US$ 7.118 en criptomonedas USDT mediante una billetera virtual, mientras que el resto correspondía a un saldo a favor de negocios anteriores.

Sin entrega

La entrega, que inicialmente había sido prometida para la semana siguiente, nunca se concretó. El comprador aseguró que durante varios días recibió explicaciones vinculadas a supuestas demoras en la llegada de los equipos, aunque finalmente decidió solicitar la cancelación de la operación y el reintegro del dinero.

Según declaró, el último mensaje que recibió del vendedor hacía referencia a un aumento en el valor de mercado de las consolas. Después de ese intercambio, dejó de contestar llamadas y mensajes, lo bloqueó en distintas plataformas y eliminó o abandonó sus perfiles en redes sociales.

Investigación

Ante la falta de respuestas, el joven comenzó a buscar información por su cuenta. En ese contexto, contactó a personas que habían colaborado anteriormente con el comerciante en tareas de logística y entrega de mercadería. Siempre según la denuncia, dos de ellos le manifestaron que también habían perdido contacto con el acusado y que les adeudaba dinero.

La búsqueda continuó en distintos domicilios vinculados al vendedor. En uno de ellos, el denunciante encontró una vivienda aparentemente desocupada de manera reciente. En otro logró hablar con familiares y con quien sería la pareja del acusado, quienes le habrían manifestado que tampoco conocían su paradero desde hacía varios días.

Además, según indicó, le comentaron que otras personas se habían comunicado para reclamar dinero o productos presuntamente adeudados.

Con estos elementos, la causa quedó en manos de la Justicia, que ahora intenta determinar qué ocurrió con los fondos transferidos, establecer si existieron otras víctimas y dar con el paradero del hombre señalado en la denuncia.

Fuente: Agencia DIB

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