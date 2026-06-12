Murió el joven baleado en Guernica y se complica la situación del exjefe de Bomberos de Glew

El exjefe de bomberos de Glew, acusado de haberle disparado a un joven en su taller mecánico.

Un joven que había sido baleado en la cabeza en un taller mecánico de la localidad de Guernica, partido de Presidente Perón, murió tras permanecer cuatro días internado en estado crítico. Por el hecho, se encuentra detenido Daniel Lezcano, el exjefe del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Glew - fue desafectado por este episodio - quien está acusado de haberle disparado en la cabeza.

El episodio ocurrió el pasado lunes al mediodía. Según precisó el portal El Diario Sur, el joven asesinado trabajaba con Lezcano en el taller, pero habían tenido un entredicho tiempo atrás por un presunto robo. No obstante, volvió a su puesto de trabajo.

Lo cierto es que el lunes, en el taller, Lezcano le habría disparado en la cabeza al muchacho y, tras el episodio, habría trasladado al joven herido al hospital "Cecilia Grierson" de Guernica. Dada la gravedad del cuadro, el joven fue derivado al Hospital Cuenca Alta Néstor Kirchner, de Cañuelas, donde fue intervenido dos veces, y finalmente murió.

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En tanto, los bomberos de Glew emitieron un comunicado deslindándose de responsabilidades en el hecho que involucra a Lezcano. "La institución no ha tenido participación alguna. Expresamos nuestro respeto por el debido proceso y el respeto de la presunción de inocencia, evitando emitir", subrayó el comunicado oficial. Fuente: Agencia DIB

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