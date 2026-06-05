La misa del adiós: miles se lanzan a las calles y las plazas en todo el país para despedir al Indio

Miles de seguidores del Indio Solari se lanzaron a las calles de todo el país para despedir al musico , en una ceremonia de dolor y expiación colectiva que se dio de modo espontáneo, aún antes de que se conozca en qué lugar y a qué hora se realizará mañana el velorio público.

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Uno de los epicentros es la Plaza de Mayo, donde fue convocada una “misa ricotera” en despedida del Indio, que se desarrolla desde las 18. Pero a la vez en ciudades como Mar del Plata, Posada, en Misiones o Salta. En La Plata también. En todas partes, miles de personas cantan las canciones del indio y reproducen sus estribillos, entre expresiones de dolor.

“ No podía estar en mi casa. Sentí la necesidad de estar con gente que siente por el Indio lo mismo que siento yo . Es algo bastante difícil de describir: es como un compañero de vida, una persona que con su música y su arte me ayudó a crecer y a salir de un montón de situaciones. Lo siento como una gran pérdida”, explicó una admiradora en Plaza de Mayo.

El único pequeño incidente ocurrió cuando la policía de la Ciudad decidió impedir el ingreso a los Ricoteros y esto generó disturbios. Incluso la policía echó gases a los fans que sólo querían homenajear a su ídolo.

Pero más allá de eso, en todos lados fue sin incidenes, incluso con bandas tocando en algunos lugares.

En Mar del Plata la convocatoria comenzó a difundirse durante la mañana del viernes por medio de grupos de fans y distintas plataformas digitales y cientos de usuarios compartieron una invitación para reunirse en el tradicional espacio público ubicado frente a la Casa Rosada.

En Plaza de Mayo, bajo la consigna de homenajear al ex líder de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota,se dio una muy importante concurrencia, de gente de varias generaciones. Muchas familias, con abuelos, pabres, hijos y nietos incluidos.

Los fans recrean en todos lados el clima de las históricas “misas ricoteras”, nombre con el que fueron conocidos durante décadas los recitales del artista debido a la masiva convocatoria y al fuerte sentido de pertenencia que caracterizó a sus seguidores.

La muerte de Solari generó una profunda conmoción en el ambiente artístico y entre miles y miles de admiradores que, desde las primeras horas del día, multiplicaron mensajes de despedida y homenajes espontáneos en distintos puntos del país.

Aún no se sabe en qué lugar se realizará la despedida pública. La familia soló indicó que será mañana sábado, en lugar y fecha a confirmar. Más temprano, Martín Menem, el presidente de la Cámara de Diputados, había rechazado un pedido del bloque de Diputados de Unión por la Patria para hacerlo en el Congreso, bajo el argumento de que el lugar no reúne las condiciones de infraestructura y seguridad.

Fuente: Agencia DIB.