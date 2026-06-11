viernes 12 de junio de 2026
11 de junio de 2026 - 23:21

Gimnasia artística: Copa Aniversario con participación récord en el Club Náutico Hacoaj

Unos 2.000 gimnastas de 50 instituciones de todo el país compiten desde este viernes, y hasta el lunes, en la edición 2026.

Por Agencia DIB
Nueva edición de la Copa Aniversario de Gimnasia Artística Hacoaj.

Nueva edición de la Copa Aniversario de Gimnasia Artística Hacoaj.

Cerca de 2.000 gimnastas de 50 instituciones de todo el país participarán a partir de este viernes en la edición 2026 de la Copa Aniversario de Gimnasia Artística Hacoaj, en la ciudad de Buenos Aires. La misma se extenderá hasta el lunes y se realizará en la sede Ben Gurion, en Avenida Estado de Israel 4156.

Habrá representantes de La Plata, Lobos, Tigre, Hurlingham, Ituzaingó y otros clubes de la provincia de Buenos Aires, junto con competidores de Santa Fe, Córdoba, La Rioja y CABA; una convocatoria de participantes inédita. Será una oportunidad para que cada gimnasta tenga una vivencia de calidad: juzgamiento por parte de jueces oficiales metropolitanos, nacionales e internacionales, competencia en aparatos de nivel internacional y experiencia formativa.

La inscripción incluye gimnastas de hasta nivel 9 de competencia -cercano a élite-, aunque la categoría más masiva suele ser escuela. Todas las deportistas están divididas por edades, y también hay varones inscriptos en rama masculina y gimnastas integradas en distintos niveles.

La competencia se realizará desde las 8.30 y hasta las 21 del viernes, sábado y domingo; mientras que el lunes será hasta las 17.

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