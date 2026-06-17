Según el INDEC, criar un hijo en mayo demandó un promedio de casi $ 600.000

Criar a un menor de un año, en mayo de 2026, costó más de 520 mil pesos.

Criar un hijo en Argentina demandó en mayo de este año un promedio de casi 600.000 pesos , según la última actualización de la Canasta de Crianza difundida por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) . La cifra subió un 28% de manera interanual.

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El INDEC separa los tramos etarios en cuatro ( menor de 1 año , de 1 a 3 años , de 4 a 5 años y de 6 a 12 años ) y evalúa los gastos en bienes y servicios y el valor económico de las tareas de cuidado . Así, mostró que el costo más elevado corresponde a los niños de entre 6 y 12 años , para quienes la canasta alcanzó los $ 665.950 mensuales.

En tanto, de acuerdo con el informe oficial, mantener a un menor de un año requirió $ 520.569 por mes, mientras que para los niños de 1 a 3 años el costo ascendió a $ 620.125 . En el caso de los chicos de 4 y 5 años , la cifra se ubicó en $ 529.756.

Metodología

En la metodología utilizada por el INDEC, el costo de los bienes y servicios necesarios para el desarrollo de niños y adolescentes incluye alimentación, vestimenta, transporte, salud, educación y vivienda.

Mientras que el otro aspecto evaluado es el valor económico del tiempo destinado al cuidado, que representa una porción significativa del total. En el caso de los menores de un año, este costo fue estimado en $ 350.809 mensuales, mientras que para los niños de 1 a 3 años alcanzó los $ 400.925.

Para elaborar este cálculo, el organismo toma como referencia la remuneración de la categoría "Asistencia y cuidado de personas" del régimen de personal de casas particulares y la cantidad de horas teóricas de cuidado requeridas para cada tramo etario.

Impacto de la inflación

La comparación interanual también refleja el impacto de la inflación. Si se toman los cuatro tramos de edad, la canasta de crianza pasó de:

Menor de 1 año: $ 410.587 → $ 520.569 (+26,8%)

1 a 3 años: $ 487.908 → $ 620.125 (+27,1%)

4 a 5 años: $ 410.302 → $ 529.756 (+29,1%)

6 a 12 años: $ 516.113 → $ 665.950 (+29,0%)

Si se toma el promedio de los cuatro tramos, el valor subió de $ 456.228 en mayo de 2025 a $ 584.100 en mayo de 2026, lo que implica un aumento interanual promedio de aproximadamente 28,0%.

Referencia objetiva

La Canasta de Crianza fue creada para aportar una referencia objetiva sobre el costo económico de la crianza y suele ser utilizada como parámetro en procesos judiciales vinculados a cuotas alimentarias, además de servir como indicador para evaluar el peso que tiene el sostenimiento de hijos e hijas en los presupuestos familiares.

Fuente: Agencia DIB