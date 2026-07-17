viernes 17 de julio de 2026
17 de julio de 2026 - 09:43

Modifican el régimen de envíos postales y cambian las compras en el exterior

El Gobierno habilita las exportaciones comerciales por Correo Argentino sin límite de valor y unifica beneficios para las compras postales.

Por Agencia DIB
Operarios del Correo Argentino.&nbsp;

Operarios del Correo Argentino. 

Correo Argentino

El Gobierno nacional reglamentó un nuevo régimen para las exportaciones comerciales realizadas por vía postal, eliminando los límites de valor para este tipo de operaciones y habilitando que productores, emprendedores y pequeñas empresas puedan vender mercadería al exterior a través del operador postal oficial con un sistema aduanero simplificado.

Más noticias
El Indec dio a conocer el costo de la canasta de crianza.

Indec: criar a un niño de entre 6 y 12 años demandó en junio $ 678.308
Ventas minoristas pymes - Xinhua -

La Provincia anunció planes para refinanciar deudas para pymes

La medida publicada en el Boletín Oficial también modifica el régimen de importaciones por correo, equiparando los beneficios tributarios con los ya vigentes para los envíos por courier.

El decreto incorpora por primera vez una reglamentación específica para las exportaciones comerciales mediante la vía postal y establece que estos envíos no tendrán tope de valor. La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) será la encargada de dictar las normas operativas para su implementación.

Según los fundamentos de la norma, la falta de regulación impedía en la práctica que las empresas utilizaran el Correo Argentino para comercializar productos en el exterior bajo los beneficios previstos por la Unión Postal Universal, lo que limitaba especialmente a quienes realizan operaciones de menor escala o vinculadas al comercio electrónico internacional. El Gobierno sostiene que el objetivo es eliminar barreras burocráticas y facilitar la inserción de las empresas argentinas en los mercados externos.

Cambios para las importaciones

En materia de importaciones, el decreto eleva la franquicia para los envíos postales sin fines comerciales. A partir de ahora, quedarán exentos del pago de derechos de importación y de la tasa de estadística los envíos de hasta 400 dólares FOB, con un máximo de cinco operaciones por año y por persona, el mismo beneficio que ya regía para las compras realizadas mediante prestadores de servicios postales (courier). Cuando se superen esos límites, el excedente tributará conforme al régimen general.

La normativa también modifica el procedimiento de control aduanero. El Operador Postal quedará autorizado automáticamente para representar al destinatario durante la verificación de la mercadería, salvo que éste manifieste previamente su intención de intervenir personalmente o designar otro representante.

Además, se mantienen exentas de tributos las exportaciones postales destinadas a ayuda familiar u obsequios personales, siempre que el valor acumulado no supere los 5.000 dólares mensuales por remitente, con excepción de las tasas retributivas de servicios.

Como parte de la reforma, el decreto deroga el artículo 8° del Decreto 161/99, que establecía una alícuota unificada del 50% para las importaciones realizadas mediante envíos postales, y dispone que la medida comenzará a regir desde su publicación en el Boletín Oficial.

Fuente: Agencia DIB

Temas
Ver más

Indec: criar a un niño de entre 6 y 12 años demandó en junio $ 678.308

La Provincia anunció planes para refinanciar deudas para pymes

En alerta: cuatro de cada diez deudores bonaerenses se encuentran en mora

Granja Tres Arroyos ahora paraliza por dos semanas su planta de Río Cuarto

Indec: el uso de la capacidad instalada cayó a 58,4% en mayo

El empleo formal cayó en abril, pero también el independiente

Rige el nuevo aumento de colectivos en el AMBA: cuánto cuesta viajar

Coronel Pringles: una vecina impulsa el trueque, una idea agiornada para paliar la crisis

Una familia tipo necesitó $ 1.531.473 en junio para no ser considerada pobre

Denuncian a Kicillof y Milei por un aumento en las licencias de conducir profesionales del 1.200%

Tu comentario

Las Más Leídas

Te Puede Interesar

Una serie de juegos en una plaza. 

Aprueban ley para reforzar la seguridad en espacios deportivos y recreativos