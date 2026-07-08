La firma del contrato de la Hidrovía fue calificada como un hito para el comercio exterior argentino

Las principales entidades vinculadas al comercio exterior argentino destacaron la firma del contrato de concesión de la Hidrovía.

Las principales entidades vinculadas al comercio exterior argentino destacaron la firma del contrato de concesión de la Vía Navegable Troncal (VNT), al considerar que marca el comienzo de una nueva etapa para una de las infraestructuras más importantes del país y un paso clave para mejorar la competitividad de las exportaciones.

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Firman la concesión de la Hidrovía y se pone en marcha la gestión privada

La Bolsa de Comercio de Rosario (BCR ), la Cámara de la Industria Aceitera de la República Argentina-Centro de Exportadores de Cereales (CIARA-CEC), la Cámara de Puertos Privados Comerciales (CPPC) y la Cámara de Actividades Portuarias y Marítimas (CAPyM) expresaron su respaldo a la adjudicación de la concesión y valoraron la gestión realizada por el Gobierno nacional para completar el proceso licitatorio.

Las entidades firmantes también manifestaron su disposición a continuar colaborando con el desarrollo del sistema mediante aportes técnicos y operativos.

Al mismo tiempo, insistieron en la necesidad de eliminar factores que afectan la competitividad del sector, como el impacto del Impuesto al Valor Agregado (IVA) sobre determinadas actividades, y reclamaron la pronta puesta en funcionamiento del Consejo de Control de la Vía Navegable Troncal.

Ese organismo, integrado por representantes de las provincias ribereñas y de los usuarios privados, tendrá la misión de supervisar la ejecución del contrato, controlar la calidad del servicio, monitorear la evolución de las tarifas, acompañar las obras comprometidas y velar por la gestión ambiental de la hidrovía.

Hito relevante

Las entidades señalaron que, a 31 años de la última licitación de la Vía Navegable Troncal, la suscripción del nuevo contrato constituye "un hito relevante" para el sistema logístico nacional y para la principal vía de salida de la producción argentina hacia los mercados internacionales.

En ese sentido, resaltaron las instancias de participación e intercambio técnico desarrolladas durante el proceso, al considerar que permitieron fortalecer la transparencia, la previsibilidad y la solidez institucional de la licitación.

El Gobierno nacional firmó este martes el contrato de concesión con el consorcio integrado por Jan de Nul y Servimagnus, que asumirá la operación de la vía navegable tras completar los requisitos administrativos, entre ellos la constitución de la sociedad Vía Navegable Argentina S.A., el traspaso de activos y la incorporación del personal necesario para las tareas de dragado, balizamiento y registro hidrométrico.

Se redujo el peaje

Con la entrada en vigencia del nuevo esquema también comenzó a regir una reducción del 13,5% en el valor del peaje. Además, el Ejecutivo anunció el inicio de obras para profundizar el canal y la incorporación de nuevas tecnologías destinadas a optimizar la navegación, permitir una mayor carga de los buques y reducir los tiempos de operación en los puertos.

Desde el Ministerio de Economía sostuvieron que estas mejoras contribuirán a disminuir los costos logísticos, incrementar la competitividad de los sectores exportadores y potenciar el desarrollo del comercio exterior, por donde actualmente se canaliza cerca del 80% de las exportaciones argentinas.

Además desde el Ejecutivo nacional destacaron que la licitación concluyó sin impugnaciones por parte de las empresas participantes y subrayó que el procedimiento contó con la participación de usuarios, especialistas, universidades, provincias y el acompañamiento técnico de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD), que supervisó el cumplimiento de estándares internacionales de transparencia.