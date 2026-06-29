lunes 29 de junio de 2026
29 de junio de 2026 - 16:44

La actividad económica acumuló un crecimiento de 2,1% en el primer cuatrimestre del año

Según el Indec, creció 1,6% interanual en abril y cayó 1,5% frente a marzo en la medición desestacionalizada. El indicador tendencia-ciclo “acumula 25 meses de crecimiento”, destacó el ministro Luis Caputo.

Por Agencia DIB
Según el Indec, “Explotación de minas y canteras” creció un 17,1% en abril.

Según el Indec, “Explotación de minas y canteras” creció un 17,1% en abril.

La actividad económica creció 1,6% interanual en abril y cayó 1,5% frente a marzo en la medición desestacionalizada, según informó este lunes el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) en su Estimador Mensual de Actividad Económica (EMAE). En tanto, el componente tendencia-ciclo registró una suba de 0,3% respecto del mes anterior.

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De acuerdo con el organismo oficial, el acumulado del primer cuatrimestre mostró un crecimiento de 2,1% en comparación con el mismo período del año pasado. El informe precisó que el avance interanual de abril estuvo acompañado por un retroceso mensual en la serie desestacionalizada, luego del incremento de 3,1% registrado en marzo.

“El Estimador Mensual de Actividad Económica (EMAE) acumuló un crecimiento de 2,1% en los primeros cuatro meses del año en relación a igual período de 2025, con una suba interanual de 1,6% en abril y una baja de 1,5% mensual en la serie desestacionalizada”, celebró minutos después de las 16 el ministro de Economía, Luis Caputo. “El indicador tendencia-ciclo, que permite evaluar la dinámica subyacente de la economía más allá de la volatilidad de corto plazo, registró una suba de 0,3% mensual y acumula 25 meses de crecimiento. De esta manera, se trata de la fase expansiva más larga del indicador en casi quince años”, concluye el tuit de Caputo.

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El Indec indicó que siete de los quince sectores que integran el EMAE registraron aumentos interanuales en abril. Las mayores subas correspondieron a “Explotación de minas y canteras”, con un incremento de 17,1%, y a “Agricultura, ganadería, caza y silvicultura”, con una mejora de 10,9%. Según el informe oficial, “Agricultura…” fue el sector con mayor incidencia positiva sobre la variación interanual del indicador, seguido por “Explotación de minas…”. Entre ambos aportaron 1,8 puntos porcentuales al crecimiento de la actividad económica registrado en abril.

Por el contrario, ocho sectores presentaron caídas en la comparación con abril de 2025. La baja más pronunciada se observó en “Pesca”, con un retroceso de 28,4%, mientras que “Industria manufacturera” disminuyó 2,9% y “Comercio mayorista, minorista y reparaciones” cayó 3,2%.

Actividad Económica

El Indec señaló que “Pesca”, “Industria manufacturera” y “Comercio mayorista…” restaron en conjunto 0,9 puntos porcentuales a la variación interanual del EMAE. Además, el gráfico de incidencias del organismo ubicó a “Agricultura…” y a “Explotación de minas…” como las actividades con mayor aporte positivo al resultado general del mes.

Fuente: Agencia DIB

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