Indec: en mayo repuntó la construcción, pero la industria registró una nueva caída

En mayo el Indicador Sintético de la Actividad de la Construcción (ISAC) registró una suba de 4,1% respecto de igual mes de 2025. Según informó el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) , el acumulado de los primeros cinco meses de este 2026 presentó un aumento de 2,5% en comparación con el mismo período del año anterior. Por su parte, el índice de la serie desestacionalizada arrojó una variación positiva de 6,3% respecto del mes previo, mientras que el índice de tendencia-ciclo marcó un incremento de 0,6% mensual.

En tanto, el Índice de Producción Industrial Manufacturero (IPI manufacturero) registró una caída de 5,7% respecto de 2025. El acumulado del período enero-mayo presentó una disminución de 3,1% en comparación con el mismo lapso del año previo. La serie desestacionalizada arrojó un incremento de 0,4% respecto del mes anterior, mientras que el índice de tendencia-ciclo marcó una baja de 0,1% mensual.

De nuevo a la construcción, en lo que respecta al consumo aparente de insumos para la construcción durante mayo, el organismo oficial detalló variaciones interanuales positivas en diversos materiales. Las subas estuvieron lideradas por “pinturas para construcción”, con un 23,6% , seguidas por el apartado "resto de los insumos" -que abarca grifería, tubos de acero sin costura y vidrio plano- con un 18,3%. También registraron incrementos los “mosaicos graníticos y calcáreos” (11,1%), el “hormigón elaborado” (10,1%) y el “hierro redondo y aceros para la construcción” (9,6%).

En contraposición, el Indec reportó caídas interanuales en el consumo de otros insumos clave del sector. La baja más pronunciada se dio en “pisos y revestimientos cerámicos”, con un descenso del 19,6% . A este comportamiento negativo se sumaron el “asfalto” (-8,2%), los “ladrillos huecos” (-8%), las “placas de yeso” (-7,8%), el “yeso” (-7,4%), las “cales” (-6,8%), los “artículos sanitarios de cerámica” (-3,2%) y el “cemento portland” (-1,3%).

En relación con el empleo sectorial, los datos oficiales indicaron que en abril los puestos de trabajo registrados en la actividad de la construcción en el sector privado alcanzaron un total de 379.459. Esta cifra representa una suba de 1,2% en comparación con el mismo mes del año anterior. Asimismo, la medición del acumulado correspondiente al primer cuatrimestre (enero-abril) reflejó idéntico incremento del 1,2% respecto a igual lapso de 2025.

Por el lado de la edificación privada, el informe técnico determinó que la superficie autorizada por los permisos de edificación en una nómina representativa de 246 municipios ascendió a 1.451.267 metros cuadrados en abril. Dicho volumen implicó un alza del 16,6% interanual frente a abril de 2025, mes en el que se habían autorizado 1.245.075 metros cuadrados. En el acumulado del primer cuatrimestre del año, la superficie autorizada totalizó un avance del 7,6%.

Finalmente, los resultados de la encuesta cualitativa de la construcción provistos por el Indec expusieron las perspectivas de los grandes empresarios para el trimestre comprendido entre junio y agosto de 2026. Entre las compañías dedicadas principalmente a obras privadas, el 67,3% previó que el nivel de actividad no cambiará, el 18,3% estimó que disminuirá y el 14,4% proyectó un aumento. En tanto, en el segmento de la obra pública, el 60,2% de los consultados anticipó que la actividad se mantendrá sin variantes, el 23,7% consideró que caerá y el 16,1% estimó una suba.

Industria manufacturera

Según el Indec, catorce de las dieciséis divisiones de la industria manufacturera presentaron caídas interanuales durante el quinto mes del año. En orden a su incidencia negativa en el nivel general, las mayores disminuciones se registraron en el sector de “maquinaria y equipo”, que contrajo su producción un 23,4%, y en el rubro de “vehículos automotores, carrocerías, remolques y autopartes”, que anotó un descenso de 15,9%. Asimismo, el bloque de alimentos y bebidas experimentó una baja de 3% respecto a mayo de 2025.

Dentro del segmento alimentario, el Indec detalló comportamientos dispares entre los distintos subrubros. Las ramas con variaciones interanuales negativas estuvieron lideradas por azúcar, productos de confitería y chocolate con una baja del 11,3%, seguidas por gaseosas, aguas, sodas, cervezas, jugos para diluir, sidras y bebidas espirituosas, que cayeron un 9,3%. La producción de carne vacuna retrocedió un 7,7%, y la de carne aviar disminuyó un 12,5%. Por el contrario, la molienda de oleaginosas aportó la principal incidencia positiva dentro de la división, al registrar un alza interanual del 10,4%.

En la rama de la industria automotriz y de transporte, la fabricación de vehículos automotores reflejó una disminución de 21,5% en la comparación interanual. El organismo detalló a su vez que la producción de autopartes cayó un 10,8% interanual durante mayo. En lo que respecta a otros sectores de transporte, la fabricación de motocicletas evidenció una contracción de 14,1% frente al mismo mes del año anterior, mientras que el apartado de otro equipo de transporte descendió un 3,4%.

Los sectores vinculados con la producción textil, indumentaria y bienes durables, también operaron con signo negativo en mayo. La división de “productos textiles” sufrió una caída interanual del 26,2%, afectada por el retroceso del 41,1% en tejidos y acabado de productos textiles y del 29,6% en hilados de algodón. En paralelo, las “prendas de vestir, cuero y calzado” disminuyeron un 14,7% en su conjunto, al tiempo que la “fabricación de aparatos de uso doméstico” registró una baja interanual del 34,1%.

Finalmente, las únicas dos divisiones fabriles que computaron incrementos interanuales en mayo fueron la “refinación del petróleo, coque y combustible nuclear” y los “productos de tabaco”. La actividad en las refinerías y plantas nucleares se expandió un 19,4% interanual, impulsada principalmente por subas del 35,4% en asfaltos, del 23,8% en gasoil y del 18,3% en naftas. Por su parte, el sector tabacalero registró un avance del 14,6% frente a mayo de 2025, traccionado por un alza del 74,1% en la preparación de hojas de tabaco.

Fuente: Agencia DIB