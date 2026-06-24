miércoles 24 de junio de 2026
24 de junio de 2026 - 18:57

Cerró la empresa "Finca Balcarce", dedicada a la producción de papas congeladas y otros alimentos

Dejará de operar debido a un contexto económico que, según explicaron, afectó la competitividad, elevó los costos y redujo el consumo. En la calle cerca de 50 trabajadores y sus familias.

Por Agencia DIB
La firma Finca Balcarce informó que cesa las operaciones.

La firma "Finca Balcarce" informó que cesa las operaciones.

La empresa “Finca Balcarce”, dedicada a la producción y elaboración de papas congeladas y otros alimentos, una firma familiar de capital nacional fundada en 2016, comunicó que dejará de operar debido a un contexto económico que, según explicaron, afectó la competitividad, elevó los costos y redujo el consumo.

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De acuerdo con el diario La Vanguardia, "Finca Balcarce" informó este martes que tomó la decisión de cerrar sus puertas y finalizar sus actividades luego de varios años de trabajo, inversión y desarrollo en la ciudad. A través de un comunicado, la firma explicó que la medida responde a “un contexto cada vez más complejo para la industria”, marcado por la pérdida de competitividad, el incremento de los costos operativos y una disminución del consumo que impactó directamente en su funcionamiento.

Desde la empresa señalaron que la decisión “no ha sido fácil ni apresurada” y remarcaron que, pese a los esfuerzos realizados para sostener la actividad y adaptarse a las nuevas condiciones, el escenario actual no permite continuar con el proyecto de manera viable y sustentable.

La compañía expresó que cierra una etapa “con tristeza, pero también con la tranquilidad de haber entregado todo el esfuerzo para intentar sostener este proyecto hasta el final”, y concluyó el comunicado con un mensaje de despedida: “No es un adiós. Es un hasta luego”.

"Finca Balcarce" se especializó en la producción de papas congeladas a partir de cultivos propios y abastecía al mercado con distintos productos derivados de la papa. Contaba con entre 51 y 200 empleados, de acuerdo con la información institucional disponible.

“50 familias en la calle. La crisis golpea a Balcarce”, fue el comunicado del bloque de concejales Primero la Patria, que expresó su preocupación por la situación laboral generada tras el cierre de la empresa y apuntó contra el contexto económico nacional y las políticas del Gobierno. El espacio político sostuvo que la situación genera incertidumbre para cerca de 50 trabajadores y sus familias, en un contexto que calificaron como complejo para la actividad productiva.

Fuente: Agencia DIB

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