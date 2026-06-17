miércoles 17 de junio de 2026
17 de junio de 2026 - 19:54

Atalaya inauguró una nueva planta y podrá producir 40 millones de medialunas al año

La empresa Atalaya inauguró una nueva planta en Chascomús, duplicando su capacidad productiva. Estuvo presente el gobernador, Axel Kicillof.

Por Agencia DIB
Las medialunas de Atalaya, únicas por sabor, calidad e identidad bonaerense.&nbsp;

Las medialunas de Atalaya, únicas por sabor, calidad e identidad bonaerense. 

La firma Atalaya abrió una nueva planta que le permitirá producir unos 40 millones de medialunas al año.&nbsp;

La firma Atalaya abrió una nueva planta que le permitirá producir unos 40 millones de medialunas al año. 

La firma Atalaya abrió una nueva planta que le permitirá producir unos 40 millones de medialunas al año. En la inauguración estuvo el gobernador bonaerense, Axel Kicillof.&nbsp;

La firma Atalaya abrió una nueva planta que le permitirá producir unos 40 millones de medialunas al año. En la inauguración estuvo el gobernador bonaerense, Axel Kicillof. 

La firma Atalaya abrió una nueva planta que le permitirá producir unos 40 millones de medialunas al año. En la inauguración estuvo el gobernador bonaerense, Axel Kicillof.&nbsp;

La firma Atalaya abrió una nueva planta que le permitirá producir unos 40 millones de medialunas al año. En la inauguración estuvo el gobernador bonaerense, Axel Kicillof. 

Las medialunas de Atalaya, únicas por sabor, calidad e identidad bonaerense.&nbsp;

Las medialunas de Atalaya, únicas por sabor, calidad e identidad bonaerense. 

La empresa alimenticia Atalaya inauguró una una nueva planta de producción en la ciudad de Chascomús que permitirá duplicar su capacidad fabril y alcanzar una producción anual de 40 millones de medialunas.

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En el acto de inauguración estuvieron presentes el gobernador bonaerense Axel Kicillof, el ministro de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica, Augusto Costa, el presidente de la firma, Jorge Felices, y el intendente de Chascomús, Javier Gascón.

Decisión estratégica

El presidente de Atalaya, Jorge Felices, expresó: "Esta planta es producto de una decisión estratégica que tiene como fin impulsar el crecimiento de nuestra empresa y a la vez generar empleo para la comunidad de Chascomús".

Por su parte, Kicillof destacó el valor de la inversión privada en un contexto económico adverso y señaló: "Realizar una inversión de esta magnitud en momentos tan difíciles demuestra que el empresariado pyme argentino sueña con un país mejor y tiene verdadera vocación por la patria".

Asimismo, el Gobernador contrastó esta realidad con el panorama nacional: "Mientras las políticas económicas de (Javier) Milei llevaron al cierre a más de 26 mil empresas, desde el Gobierno bonaerense seguimos ejecutando herramientas para impulsar la producción, acompañar la industria nacional y defender el empleo local".

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Por su parte, el intendente municipal, Javier Gastón, valoró el papel que Atalaya ha desempeñado a lo largo de su historia en la comunidad local y destacó la decisión de continuar invirtiendo en un contexto complejo.

“Atalaya nos llena de orgullo a los chascomunenses. Son parte de nuestra identidad, de nuestro orgullo bonaerense y de nuestro ser de argentinos que quieren crecer en el presente sembrando un futuro distinto”, expresó.

medialuna Atalaya 2
Las medialunas de Atalaya, únicas por sabor, calidad e identidad bonaerense.

Las medialunas de Atalaya, únicas por sabor, calidad e identidad bonaerense.

Asimismo, remarcó la importancia de sostener proyectos productivos que apuesten al desarrollo local y al empleo: “Esta gente no se achica, no baja los brazos y esto es una prueba de que apuesta siempre al futuro. Sigamos trabajando en conjunto, espalda con espalda, para sacar nuestro Chascomús, nuestra provincia y nuestro país adelante”.

Atalaya: inversión, trabajo local e identidad

La nueva planta no solo representa un salto cualitativo y cuantitativo para la empresa, sino que también se inscribe en una estrategia más amplia de fortalecimiento económico y generación de puestos de trabajo en la región.

Del evento también participaron el presidente del Banco Provincia, Juan Cuattromo; la presidenta del FOGABA, Verónica Wejchenberg; y la escribana general de Gobierno, Paula Sidoti, junto a otros funcionarios provinciales, intendentes y legisladores

Fuente: Agencia DIB

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