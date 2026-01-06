Salud Mental: PBA y otras diez provincias piden a Nación que reanude los Consejos Federales

Dos estudios advierten sobre los problemas de salud mental en la Argentina: estrés y malestar psicológico.

La Provincia de Buenos Aires en conjunto con Córdoba, Formosa, La Pampa, Neuquén, Río Negro, Santa Cruz, Santiago del Estero, Santa Fe, Salta y Tierra del Fuego, le solicitaron enfáticamente al Gobierno Nacional la reapertura de las reuniones del Consejo Federal de Salud Mental (COFESAMA), a fin de trabajar y abordar acciones colectivas, cuánto antes, frente al aumento de las consultas por esta problemática en los servicios de todo el país.

Frente a la interrupción del Consejo en 2025, la subsecretaría de Salud Mental de la cartera sanitaria bonaerense, Julieta Calmels, y representantes de las áreas correspondientes de otras nueve provincias argentinas, expresaron esta demanda de manera formal a la actual Directora Nacional de Abordaje Integral de Salud Mental, Liliana Graciela González, y pidieron una pronta convocatoria para ese ámbito de actualización e integración de políticas.

“Entendemos que es fundamental que se reabran espacios de participación federal para el intercambio entre la Dirección Nacional y los distritos provinciales, que propicien aportes y construcciones colectivas que enriquezcan las acciones que llevamos adelante”, indicaron en la solicitud.

Pedido de reunión Direccion de SM con firmas (1) Por otra parte, de acuerdo a un comunicado del ministerio de Salud bonaerense que dirige Nicolás Kreplak, los representantes provinciales manifestaron también su inquietud frente la posibilidad de que el Ministerio de Salud de la Nación ingrese al Congreso un proyecto legislativo de reforma en materia de Salud Mental. De igual modo, indicaron la revisión de la posición del Estado Argentino en la Asamblea General de Naciones Unidas, manifestándose con un voto negativo a la Declaración sobre Enfermedades No Transmisibles y Promoción de la Salud Mental.

El COFESAMA es un órgano técnico de articulación que forma parte de la estructura institucional del Ministerio de Salud nacional y que agrupa a las autoridades de salud mental de todas las provincias y de la Nación. Su tarea es coordinar políticas, planificar acciones y garantizar la implementación de la Ley Nacional 26.657 en todo el país, para promover la atención integral y defensa de los derechos de las personas con padecimiento mental. Fuente: Agencia DIB

