Un intendente bonaerense nombró a una IA como funcionaria del municipio

Un municipio bonaerense designó, por primera vez en el país, a una Inteligencia Artificial ( IA ) como funcionaria no humana. El sistema que se implementará en Zárate estará a cargo de su propia Dirección General y tendrá facultades para firmar resoluciones y gestionar expedientes.

Así lo dispuso el intendente de Zárate, Marcelo Matzkin, quien designó oficialmente a la primera chatbot reconocida como funcionaria no humana y a cargo de una Dirección General. ZARA (un juego de nombres de Sara y Zara, por Zárate) tendrá facultades para tramitar expedientes y firmar resoluciones administrativas que resuelvan los reclamos y expedientes de los vecinos.

La medida fue oficializada mediante el decreto municipal Nº 532/25, por el que se la nombró “Directora General de Atención al Vecino No Humana”, un cargo que depende de la Subsecretaría de Innovación y Accesibilidad Digital.

“ZARA no reemplaza a los trabajadores municipales, los potencia”, advirtió el mandatario identificado con el PRO, quien aseguró que el chatbot ofrecerá “una atención más eficiente, constante y accesible, sin comprometer la calidad del servicio”.

Esto implica que va a tener facultades para resolver expedientes y firmar resoluciones.



Según el jefe municipal, el chatbot buscará simplificar procesos administrativos. "Buscamos usar la tecnología para ser más ágiles y dar mejores respuestas a los vecinos", dijo.

Con esta medida, Zárate se convierte en la primera ciudad de Argentina en integrar formalmente a un sistema de Inteligencia Artificial (IA) dentro de su estructura orgánica estatal. De acuerdo con la normativa, la implementación de ZARA también pretende extender la capacidad del Estado, permitiendo una mayor cobertura y rapidez en la atención, sin que ello signifique la eliminación de empleos municipales, sino más bien su fortalecimiento.

La designación de Zara permitirá realizar trámites, reclamos, solicitudes de turnos y consultas de manera inmediata, las 24 horas del día, los 7 días de la semana. También va a ofrecer respuestas personalizadas y derivar consultas a las áreas correspondientes cuando sea necesario. (DIB)